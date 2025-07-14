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Ankara'da Sıcak Hava Dalgası Devam Ediyor

Ankara'da sıcak hava etkisini sürdürüyor, vatandaşlar serinlemek için parklara yöneliyor.

Yayın Tarihi: 14.07.2025 17:35
Güncelleme Tarihi: 14.07.2025 17:35
Ankara'da Sıcak Hava Dalgası Devam Ediyor

Ankara'da Sıcak Hava Dalgası

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Ankara'da vatandaşlar, serinlemek için park ve gölgelik alanlara yönelmeyi tercih ediyor. Termometrelerin 36 dereceyi aştığı kentte, güneşten korunmak isteyen bazı vatandaşlar, şemsiye ve şapka kullanırken, yelpazelerle serinlemeye çalışıyor.

Kentte Sıcaklık ve Park Keyfi

Kentin simgesi Kuğulu Park'ta sıcaktan bunalan bazı vatandaşlar, ağaçların gölgesindeki banklarda ya da kafelerde vakit geçiriyor. Çocuklar ise sıcaktan bunalarak çeşmelerin başında su içip, yüzlerini yıkıyor.

Meteorolojik Beklentiler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Ankara'da yarın yer yer gök gürültülü sağanağın etkisiyle sıcaklık düşecek. Ancak hava sıcaklığının perşembe gününden itibaren hissedilir derecede artması bekleniyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Ankara'da vatandaşlar, serinlemek için...

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Ankara'da vatandaşlar, serinlemek için park ve gölgelik alanlara yöneldi. Kentin simge yerlerinden Kuğulu Park'taki kuğular suda serinlemeye çalıştı.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Ankara'da vatandaşlar, serinlemek için...

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Ankara'da vatandaşlar, serinlemek için park ve gölgelik alanlara yöneldi. Kentin simge yerlerinden Kuğulu Park'taki kuğular suda serinlemeye çalıştı.

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