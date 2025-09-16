Ankara'da Sosyal Medya Soruşturması: 10 Tutuklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Telegram ve Discord soruşturmasında 10 şüpheli tutuklandı, 23 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı; operasyon 14 ilde eşzamanlı yapıldı.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 09:55
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 09:55
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, sosyal medya uygulamalarında uygunsuz paylaşımlar yaptığı tespit edilen 10 şüpheli tutuklandı. Soruşturma kapsamında toplam 33 şüpheli, Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.

Gözaltına alınanlar arasında suça sürüklenen çocuklar da bulunuyor. Zanlılar, ifade işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği, 10 şüpheli hakkında "7545 sayılı Siber Güvenlik Kanunu'na muhalefet", "Atatürk'ün manevi hatırasına hakaret" ve "çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları ülkeye sokmak yaymak" suçlarından tutuklama kararı verdi. Diğer 23 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmanın geçmişi

Başsavcılık, 12 Eylül'de Telegram ve Discord uygulamalarında, 18 yaşından küçük çocuklara yönelik cinsel istismar ve tehdit içerikli paylaşımlar başta olmak üzere; hayvanlara işkence görüntüleri, milli ve dini değerlere hakaret içeren paylaşımlar, deprem ve yangın gibi doğal afetlerde hayatını kaybedenlerin ailelerine yönelik alaycı ifadeler, mağdur aileleri hedef alan taciz ve tehdit ile şehit aileleri ve yakınlarına yönelik hakaret içerikleri bulunan hesaplara ilişkin soruşturma başlattı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan teknik analiz ve inceleme sonucunda suça konu paylaşımları yapan 84 sosyal medya hesabı tespit edildi. Ankara merkezli 14 ilde eşzamanlı düzenlenen operasyonlarda, haklarında gözaltı kararı bulunan 17'si suça sürüklenen çocuk olmak üzere 40 kişiden 33'ü gözaltına alındı.

Yetkililer, soruşturmanın devam ettiğini ve çalışmaların sürdüğünü bildiriyor.

