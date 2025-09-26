Ankara'da 'sowix' ile yasa dışı veri sorgusu: 8 şüpheliye gözaltı kararı

Ankara'da 'sowix' iddiası: 8 şüpheli hakkında gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonel çalışmalarda, vatandaşların kişisel verilerini yasa dışı yollarla ele geçirdiği öne sürülen 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturmanın yürütücü kurumları

Soruşturma, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Ankara İl Jandarma Komutanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ortaklığında yürütüldü. Ayrıca Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) da soruşturmaya dahil edildi.

Soruşturmanın bulguları

İncelemelerde, vatandaşların ikamet adresi, yakınları, tapu bilgileri ve GSM numarası gibi kişisel bilgilerine erişim sağlamak amacıyla "sowix" adlı yasa dışı sorgu sisteminin kullanıldığı tespit edildi.

Savcılığın yönelttiği suçlamalar ve gözaltı gerekçesi

Soruşturmada, yasa dışı sorgu sistemini kullandığı belirlenen şüpheliler hakkında; "7545 sayılı Siber Güvenlik Kanunu'na muhalefet", "kişisel verileri ele geçirmek veya yaymak" ve "bilişim sistemlerine girme" suçlarından gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 3'ünün 18 yaşından küçük olduğu bildirildi.

Operasyonun seyri

Ankara merkezli 4 ilde, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonlar devam ediyor.

Başsavcılık ve katılımcı kurumlar, soruşturmanın titizlikle sürdüğünü ve kamu güvenliğini hedef alan eylemlerle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini açıkladı.