Ankara'da 'sowix' ile yasa dışı veri sorgusu: 8 şüpheliye gözaltı kararı

MİT, Jandarma, BTK ve MASAK'ın ortak çalışmasında 'sowix' adlı yasa dışı sorgu sistemiyle kişisel verilere eriştiği öne sürülen 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 10:26
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 10:26
Ankara'da 'sowix' ile yasa dışı veri sorgusu: 8 şüpheliye gözaltı kararı

Ankara'da 'sowix' iddiası: 8 şüpheli hakkında gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonel çalışmalarda, vatandaşların kişisel verilerini yasa dışı yollarla ele geçirdiği öne sürülen 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturmanın yürütücü kurumları

Soruşturma, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Ankara İl Jandarma Komutanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ortaklığında yürütüldü. Ayrıca Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) da soruşturmaya dahil edildi.

Soruşturmanın bulguları

İncelemelerde, vatandaşların ikamet adresi, yakınları, tapu bilgileri ve GSM numarası gibi kişisel bilgilerine erişim sağlamak amacıyla "sowix" adlı yasa dışı sorgu sisteminin kullanıldığı tespit edildi.

Savcılığın yönelttiği suçlamalar ve gözaltı gerekçesi

Soruşturmada, yasa dışı sorgu sistemini kullandığı belirlenen şüpheliler hakkında; "7545 sayılı Siber Güvenlik Kanunu'na muhalefet", "kişisel verileri ele geçirmek veya yaymak" ve "bilişim sistemlerine girme" suçlarından gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 3'ünün 18 yaşından küçük olduğu bildirildi.

Operasyonun seyri

Ankara merkezli 4 ilde, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonlar devam ediyor.

Başsavcılık ve katılımcı kurumlar, soruşturmanın titizlikle sürdüğünü ve kamu güvenliğini hedef alan eylemlerle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini açıkladı.

İLGİLİ HABERLER

KYK'dan Şartsız Burs Müjdesi: Hangi Öğrenciler 3.000 TL Alacak?

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Netanyahu'nun BM Konuşması Gazze'de Hoparlörle Dinletilecek
2
Hacıosmanoğlu'dan FIFA ve UEFA'ya Çağrı: İsrail Derhal Sportif Müsabakalardan Men Edilsin
3
Kars ve Ardahan'da Gazetecilere Yapay Zeka Destekli Medya Eğitimi
4
Yunan Basını: Erdoğan-Trump Görüşmesi Türkiye'ye Kazanç Sağladı
5
Güncel Haberler: İstanbul Barajları %30,32 Dolulukla Alarmda
6
Eylül Ayı Doğum Yardımı Hesaplara Yatırıldı — 477 bin 639 Anneye 4,6 Milyar TL
7
Bakan Yusuf Tekin'den Adıyaman'da sürpriz okul ziyareti

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı

KPSS'li Adaylara Müjde: Şenoba ve Yığılca 2 Memur Alımı (En Az 75 Puan)

KYK'dan Şartsız Burs Müjdesi: Hangi Öğrenciler 3.000 TL Alacak?