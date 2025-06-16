Ankara'da Su Faturalarında Şok Artış: Yeni Tarife Sistemi Başladı

Ankara'da Su Faturalarına Şok Artış

Temmuz zammı öncesinde belediye meclisi kararları gün geçtikçe önem kazanıyor. Ankara'dan gelen son haber ile birlikte su faturalarını kabartacak yeni düzenlemelerin detayları gün yüzüne çıktı.

Yeni Tarife Sistemi Devrede

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, su faturalarında devrim niteliğinde bir değişikliğe imza attı. Haziran ayındaki meclis toplantısında onaylanan kademeli tarife sistemi, suyu tasarruflu kullananları ödüllendirirken, israf edenlerin faturalarını kat kat artıracak.

Baraj Doluluk Oranı ve Acil Önlemler

Ankara'daki barajların doluluk oranlarındaki kritik düşüş, yetkilileri yeni önlemler almaya zorladı. Halkı tasarrufa yönlendirmek ve su kaynaklarını korumak için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından hazırlanan yeni tarife teklifi, Belediye Meclisi tarafından kabul edildi.

Tüketim Oranı ve Fatura Değişiklikleri

Yeni sistemle birlikte, su tüketim miktarı arttıkça faturalar da artacak. Örneğin, ayda 10 metreküpe kadar su tüketen bilinçli abonelere yüzde 10 indirim yapılacak. 10-15 metreküp tüketen haneler için ise herhangi bir değişiklik olmayacak. Ancak, ayda 15 metreküp tüketimin üzerindeki aboneler için fatura üç katına kadar çıkacak.

Özellikle, 30 metreküpü aşan tüketim durumunda, metre fiyatı normal tarifenin beş katına ulaşacak. Bu durum, suyun israfını önlemeyi hedeflemekte ve sorumsuz tüketimi caydırmayı amaçlamaktadır.

Sonuç olarak, Ankara'da yaşayanlar artık su tüketim alışkanlıklarını yeniden gözden geçirecek. Yeni tarifeyle birlikte fatura miktarları, su kullanımına göre şekillenecek.