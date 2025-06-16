DOLAR
39,42 0,42%
EURO
45,68 -0,06%
ALTIN
4.325,6 0,46%
BITCOIN
4.218.710,76 -2,27%

Ankara'da Su Faturalarında Şok Artış: Yeni Tarife Sistemi Başladı

Ankara'da su faturaları için yeni kademeli tarife uygulaması devreye girdi. Tasarruf yapanlar ödüllendiriliyor, israf edenler cezalandırılıyor.

Yayın Tarihi: 16.06.2025 09:24
Güncelleme Tarihi: 16.06.2025 09:24
Ankara'da Su Faturalarında Şok Artış: Yeni Tarife Sistemi Başladı

Ankara'da Su Faturalarına Şok Artış

Temmuz zammı öncesinde belediye meclisi kararları gün geçtikçe önem kazanıyor. Ankara'dan gelen son haber ile birlikte su faturalarını kabartacak yeni düzenlemelerin detayları gün yüzüne çıktı.

Yeni Tarife Sistemi Devrede

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, su faturalarında devrim niteliğinde bir değişikliğe imza attı. Haziran ayındaki meclis toplantısında onaylanan kademeli tarife sistemi, suyu tasarruflu kullananları ödüllendirirken, israf edenlerin faturalarını kat kat artıracak.

Baraj Doluluk Oranı ve Acil Önlemler

Ankara'daki barajların doluluk oranlarındaki kritik düşüş, yetkilileri yeni önlemler almaya zorladı. Halkı tasarrufa yönlendirmek ve su kaynaklarını korumak için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından hazırlanan yeni tarife teklifi, Belediye Meclisi tarafından kabul edildi.

Tüketim Oranı ve Fatura Değişiklikleri

Yeni sistemle birlikte, su tüketim miktarı arttıkça faturalar da artacak. Örneğin, ayda 10 metreküpe kadar su tüketen bilinçli abonelere yüzde 10 indirim yapılacak. 10-15 metreküp tüketen haneler için ise herhangi bir değişiklik olmayacak. Ancak, ayda 15 metreküp tüketimin üzerindeki aboneler için fatura üç katına kadar çıkacak.

Özellikle, 30 metreküpü aşan tüketim durumunda, metre fiyatı normal tarifenin beş katına ulaşacak. Bu durum, suyun israfını önlemeyi hedeflemekte ve sorumsuz tüketimi caydırmayı amaçlamaktadır.

Sonuç olarak, Ankara'da yaşayanlar artık su tüketim alışkanlıklarını yeniden gözden geçirecek. Yeni tarifeyle birlikte fatura miktarları, su kullanımına göre şekillenecek.

İLGİLİ HABERLER

Sağlık Bakanlığı'ndan Tarihi Rapor Yenileme Hamlesi

Bolu'da Ulaşım Ücretlerine Yüzde 25-33 Zam

Elazığ'da Ücretsiz Yaz Spor Kursları Başlıyor!

Gaziantep’te Yeni Sosyal Konut Projesi İçin Başvurular Başlıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzincan'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı
2
Samsun'da Kaçak Avcılığa Geçit Yok: 6 Ton Kalkan Balığı Ele Geçirildi
3
Anadolu Otoyolu Bolu Kesiminde Üstyapı Onarım Çalışması Başladı
4
Edirne'nin Yeni Gözdesi: Söğütlük Millet Bahçesi
5
Ankara'da Su Faturalarında Şok Artış: Yeni Tarife Sistemi Başladı
6
"Sessiz Plan" Kısa Filminin Özel Gösterimi Gerçekleşti

İstanbul Boğazı'nda Gemilere Yüzde 15 Zam Geldi!

Ankara'da Su Faturalarında Şok Artış: Yeni Tarife Sistemi Başladı

Eskişehir'de Çiftçilere 66 Milyon TL Destek Ödemesi Başladı

Ankara Meclisi'nden Yaşlılara Ücretsiz Ulaşım Müjdesi!

Milyonlar 15 Temmuz'da Zam Müjdesi Alacak!

İstihdam Seferberliği: 1.32 Milyon Kişiye İş Müjdesi

Gaziantep’te Yeni Sosyal Konut Projesi İçin Başvurular Başlıyor!

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden 5.000 TL Asker Adaylarına Destek

Elazığ'da Ücretsiz Yaz Spor Kursları Başlıyor!

Sağlık Bakanlığı'ndan Tarihi Rapor Yenileme Hamlesi

Haziran'da Çiftçilere Müjde: Destek Ödemeleri Geliyor!

Bolu'da Ulaşım Ücretlerine Yüzde 25-33 Zam