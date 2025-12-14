Tayland-Kamboçya Sınır Çatışmalarında Can Kaybı 31’e Yükseldi

Güneydoğu Asya’da Tayland ile Kamboçya arasında yaklaşık bir haftadır devam eden sınır çatışmalarında can kaybı 20’si Tayland, 11’i Kamboçya’dan olmak üzere 31’e yükseldi.

Son Resmi Veriler

Tayland tarafından açıklanan son resmi verilere göre 8 Aralık Pazartesi günü patlak veren çatışmalarda en az 16 Tayland askeri ile 4 sivil hayatını kaybederken, 327 asker de yaralandı.

Kamboçya İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan son açıklamada ise 11 sivilin hayatını kaybettiği, 76 sivilin yaralandığı belirtildi. Kamboçya yönetimi, çatışmalarda ölen ya da yaralanan asker sayısına ilişkin henüz bilgi paylaşmadı.

8 Aralık’tan bu yana iki ülkenin sınır eyaletlerinde yaşayan 700 binden fazla kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiği düşünülüyor. Sınır hattından gelen görüntülerde çatışmaların ilçe ve köylere yayıldığı görüldü.

Liderlerin Açıklamaları

Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, sosyal medya paylaşımında ABD Başkanı Donald Trump ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile yapılan görüşmelerin taraflar arasında ateşkes sağlandığı yönündeki yorumları reddetti. Başbakan Anutin, Tayland hükümeti ile Kamboçya arasında ateşkese yönelik herhangi bir plan ya da anlaşma bulunmadığını belirterek, "Tayland, toprak bütünlüğünü ve halkını koruma konusundaki kararlılığını her ne pahasına olursa olsun sürdürecektir" ifadelerini kullandı.

Kamboçya Başbakanı Hun Manet ise ordu ve vatandaşlara destek mesajı verdi. Manet, Kamboçya’nın komşu ülkeden gelen saldırılar nedeniyle zor bir süreçten geçtiğini belirterek hükümetin, halkın ve ordu güçlerinin ulusal birlik içerisinde hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Kamboçya İçişleri Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, Tayland ile tüm sınır geçişlerinin geçici olarak askıya alındığı duyurulmuştu.

Çatışmaların Geçmişi ve Bölgedeki Durum

Tayland ile Kamboçya birlikleri, 20. yüzyılın başında çizilen yaklaşık 817 kilometrelik kara sınırında yaşanan egemenlik tartışmaları nedeniyle sık sık karşı karşıya geliyor. Gerilim, 28 Mayıs 2025’te Kamboçya’nın sınır hattındaki askeri devriye sırasında tartışmalı Chong Bok bölgesinde yaşanan olayla tırmanmıştı. Bu çatışmada 1 Kamboçyalı asker hayatını kaybetmiş, taraflar olayın nasıl başladığı konusunda farklı açıklamalar yapmıştı.

Temmuz ayında beş gün süren yoğun çatışmalarda hem askerler hem siviller yaşamını yitirmiş, yüzlerce kişi yaralanmış ve sınırın her iki tarafında yüz binlerce sivil evlerinden edilmişti. Ekim ayında ABD Başkanı Donald Trump’ın katıldığı bir zirveyle resmi olarak ateşkes için anlaşma sağlanmıştı. Ancak Kasım ayında Tayland hükümeti, sınır hattında yaşanan bir mayın patlaması sonucu devriye gezen askerlerin yaralanması nedeniyle ateşkes anlaşmasını askıya aldıklarını duyurmuştu.

Son olarak 8 Aralık’ta Tayland ordusu tarafından yapılan resmi açıklamada, Kamboçyalı birliklerin Tayland mevzilerine rastgele ateş açtığı, saldırılarda 1 Tayland askerinin hayatını kaybettiği, 8 askerin ise yaralandığı bildirilmişti. Açıklamada, sınır hattındaki sivillerin tahliyesi için çalışma başlatıldığı ve Tayland hava birliklerinin F-16 savaş uçaklarıyla Kamboçya’ya ait askeri hedeflere karşı operasyon düzenlediği aktarılmıştı.

