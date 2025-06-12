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Ankara'da Suriye'nin Yeniden İnşası Sürecinde Çalıştay Gerçekleşti

Ankara'da düzenlenen çalıştayda, Suriye'nin yeniden inşasında Türkiye'nin rolü ele alındı.

Yayın Tarihi: 12.06.2025 17:58
Güncelleme Tarihi: 12.06.2025 17:58
Ankara'da Suriye'nin Yeniden İnşası Sürecinde Çalıştay Gerçekleşti

Çalıştayda Önemli Başlıklar Ele Alındı

Ankara'da, "Suriye'nin Yeniden İnşası Sürecinde Küresel Dengeler ve Türkiye" başlıklı önemli bir çalıştay gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu tarafından düzenlenen bu etkinlik, Suriye'nin geleceği ve Türkiye'nin bu süreçteki rolü üzerine odaklandı.

Yönetim Hedefleri ve Aktörlerin Yaklaşımları İncelendi

Çalıştay, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politika Kurulu Başkan Vekili Büyükelçi Prof. Dr. Çağrı Erhan Başkanlığında Çankaya Köşkü'nde toplandı. Resmi kurum temsilcileri, akademisyenler, düşünce kuruluşları ve uzmanların katıldığı toplantıda, yeni Suriye yönetiminin kısa ve orta vadeli hedefleri, Suriye'nin yeniden inşası sürecinde küresel ve bölgesel aktörlerin yaklaşımları ile Türkiye'nin dış politikası değerlendirildi.

Riskler ve Fırsatlar Masaya Yatırıldı

Katılımcılar, Suriye'nin mevcut durumunun ve içinden geçtiği sürecin yarattığı riskler ve fırsatları detaylı bir şekilde ele aldı. Çalıştayda, Suriye'nin yeniden inşası sürecinde aktif rol üstlenen tüm aktörlerin politikalarının tüm yönleriyle tartışılması dikkat çekti.

Toprak Bütünlüğü ve Politik İstikrar Vurgusu

Suriye içindeki grupların mevcut durumları ile bu süreçteki pozisyonları etraflıca değerlendirilirken, ülkenin toprak bütünlüğünün korunması ve politik istikrarının sağlanmasının önemi üzerinde duruldu. Bu süreçte Türkiye'nin üstlenmiş olduğu aktif sorumluluğun kritik rolü bir kez daha vurgulandı.

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulunca "Suriye'nin Yeniden İnşası Sürecinde...

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulunca "Suriye'nin Yeniden İnşası Sürecinde Küresel Dengeler ve Türkiye" çalıştayı gerçekleştirildi. Kuruldan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkan Vekili Büyükelçi Prof. Dr. Çağrı Erhan'ın (ortada) başkanlığında Çankaya Köşkü'nde yapılan çalıştaya, resmi kurum temsilcileri, akademisyenler, düşünce kuruluşu temsilcileri ve uzmanlar katıldı.

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