DOLAR
35,94 0%
EURO
37,13 0%
ALTIN
3.306,95 0%
BITCOIN
3.468.538,51 -0,07%

Ankara'da Tartışma Kanlı Bitti: Bir Kişi Silahla Öldürüldü

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde husumetli iki kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü, bir kişi hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 23:23
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 23:23
Ankara'da Tartışma Kanlı Bitti: Bir Kişi Silahla Öldürüldü

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, aralarında husumet bulunan iki kişi arasında çıkan tartışma kanlı bir sona yol açtı. Olay, Demetevler 924. Cadde'de meydana geldi.

Husumetli İki Kişi Arasında Tartışma

Edinilen bilgilere göre, H.A. ile T.B. arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu esnada T.B, yanında taşıdığı silahı çıkararak H.A'ya ateş etti.

Ağır Yaralanan H.A Hastaneye Kaldırıldı

Vücut bölgesinden ağır yaralanan H.A, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Ancak, hastanede yapılan müdahalelere rağmen H.A, yaşamını yitirdi.

Polis Zanlıyı Gözaltına Aldı

Olayın ardından ekipler, T.B'yi hızlı bir şekilde gözaltına aldı. Şu anda zanlının polis merkezi bünyesinde işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Bu üzücü olay, Ankara'da yaşanan şiddetin bir başka örneği olarak kayıtlara geçti.

İLGİLİ HABERLER

Emekliler Bayramda Çifte Sevinç Yaşayacak! İkramiye Tutarları Gündemde

2025’te Çalışan Annelere Aylık 25.808 TL Destek

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!

Kocaeli'den Gaziantep'e TOKİ'nin Arsa Satış Atağı: Tarihlere Dikkat!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
9 Şubat 2025 Gündem Özeti: Diplomasi ve Spor Gelişmeleri
2
Konya'daki Silahlı Kavga: 1 Ölüm, 5 Yaralı
3
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çardakcı'dan Adana'ya Ziyaret
4
Pendik'te Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
5
Pendik'te Motosikletli Kazada Yaralanma Anı Güvenlik Kamerasında
6
Şanlıurfa'da Tıra Arkadan Çarpan Otomobilde Üç Yaralı

2025 YKS Giriş Ücretlerine Şok Zam: Öğrenciler 450 TL Ödeyecek!

Eskişehir’e 608 Milyon TL Tarımsal Destek Müjdesi

2025’te Çalışan Annelere Aylık 25.808 TL Destek

Denizli Çameli'nde Asgari Ücret 32.000 TL'ye Yükseldi!

Emekliler Bayramda Çifte Sevinç Yaşayacak! İkramiye Tutarları Gündemde

Kurtalan'da Rekor Promosyon: Yapı Kredi 76.000 TL Ödeyecek!

Devletten Yatırım Hamlesi: 49 Yıl Bedelsiz Arazi Kullanımı İmkanı!

Kocaeli'den Gaziantep'e TOKİ'nin Arsa Satış Atağı: Tarihlere Dikkat!

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025'te 400 Uzman Erbaş Alımı Yapacak

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!