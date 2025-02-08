Ankara'da Tartışma Kanlı Bitti: Bir Kişi Silahla Öldürüldü

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, aralarında husumet bulunan iki kişi arasında çıkan tartışma kanlı bir sona yol açtı. Olay, Demetevler 924. Cadde'de meydana geldi.

Husumetli İki Kişi Arasında Tartışma

Edinilen bilgilere göre, H.A. ile T.B. arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu esnada T.B, yanında taşıdığı silahı çıkararak H.A'ya ateş etti.

Ağır Yaralanan H.A Hastaneye Kaldırıldı

Vücut bölgesinden ağır yaralanan H.A, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Ancak, hastanede yapılan müdahalelere rağmen H.A, yaşamını yitirdi.

Polis Zanlıyı Gözaltına Aldı

Olayın ardından ekipler, T.B'yi hızlı bir şekilde gözaltına aldı. Şu anda zanlının polis merkezi bünyesinde işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Bu üzücü olay, Ankara'da yaşanan şiddetin bir başka örneği olarak kayıtlara geçti.