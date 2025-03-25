Ankara'da Toplantı Yasağı 1 Nisan'a Kadar Uzatıldı

Ankara Valiliği'nden Geçici Toplantı Yasağı

Ankara Valiliği, kent genelinde yürütülen güvenlik önlemleri çerçevesinde, kapalı ve açık alanlarda toplantı, gösteri yürüyüşleri, basın açıklamaları gibi eylemlerin 1 Nisan 2025 tarihine kadar yasaklandığını duyurdu.

Yasağın Gerekçeleri

Valilikten yapılan açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar nedeniyle halkı provoke eden bazı paylaşımlar ve eylem olasılıkları hakkında bilgi edinildiği belirtiliyor. Bu çerçevede, daha önce duyurulan 21 Mart 2025 tarihli yasaklama kararı gereğince güvenlik önlemlerinin artırıldığı vurgulandı.

Devam Eden İhlaller

Buna rağmen, izinsiz eylem ve etkinliklerin kent genelinde sürdüğü, bu tür eylemlere katılanların şiddet içerikli hareketlerde bulunduğu ve kamu malına zarar verildiği ifade edildi. Valilik, kamu güvenliğinin sağlanması ve genel asayişin korunması amacıyla bu önlemleri almak zorunda kaldığını kaydetti.

Yasağın Kapsamı

Yasağa dahil olan eylemler arasında çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası ve el ilanı dağıtılması gibi etkinlikler yer almakta. Bu yasak, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ile 5442 sayılı İller İdaresi Kanunu çerçevesinde uygulanmaktadır.

Uygulama ve Cezai İşlemler

Valiliğin açıklamasında ayrıca, bu yasaklara uymayanlar hakkında gerekli adli ve idari işlemlerin yapılacağı bilgisi verildi. Kamu düzeninin sağlanması, milli güvenlik ve bireysel hakların korunması amacıyla bu tür önlemlerin güçlendirileceği ifade ediliyor.