Ankara'da Türk Mutfağı Haftası: Lezzetler Tanıtıldı

Türk Mutfağı Haftası Ankara'da Kutlandı

Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Gölbaşı Kampüsü'nde özel bir etkinlik düzenledi.

Etkinliğe, Cumhurbaşkanlığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde gerçekleştirildi. Programa, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kürşat Göktürk, İl Kültür ve Turizm Müdürü Erhan Karakaya, yabancı ülke temsilcileri ve davetliler katıldı.

Etkinlikte, ilçe belediyeleri stantlar kuralarak yöresel yiyecek ve içecekleri tanıttı. Vali Şahin ve beraberindekiler, stantları gezerek yiyecek ve içecekler hakkında bilgi aldı.

Türk Mutfağının Lezzetleri Paylaşıldı

Programda konuşan Vasip Şahin, dördüncüsü düzenlenen Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla bir araya geldiklerini belirterek, hafta boyunca Ankara'nın farklı tat ve lezzetlerinin misafirlere sunulacağını ifade etti. Anadolu mutfak kültürünün, tarih boyunca yaşamış farklı medeniyetlerin izlerini taşıdığına dikkat çeken Şahin, Türk mutfağının zengin çeşitliğinden bahsetti.

Şahin, Türk kültüründeki misafirperverliğin ve paylaşımın önemine de vurgu yaparak, “Bir sofrayı paylaşmak, bir dostluğu paylaşmak demektir.” dedi. Ayrıca etkinlikte emeği geçen kaymakamlıklar, belediyeler ve diğer kurumlara teşekkür etti.

Farkındalık ve Sürdürülebilirlik

Etkinlikte söz alan İl Kültür ve Turizm Müdürü Erhan Karakaya, Türk mutfağına dair farkındalık yaratmak ve markalaşmak amacıyla bu yıl etkinliğin dördüncüsünün düzenlendiğini aktardı. Karakaya, Türk mutfağının sağlıklı, geleneksel ve atıksız özelliklerinin altını çizerek, bu zenginliğin keşfedileceğini söyledi.

Ayrıca Karakaya, etkinliklerin Ankara mutfağının ulusal ve uluslararası düzeyde bilinirliğini artıracağını ve kültürel mirası koruma konusunda fırsatlar yaratacağına inandığını belirtti.

Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Gölbaşı Kampüsü'nde program düzenlendi. İlçe belediyeleri etkinlikte kurdukları stantlarda yöresel yiyecek ve içecekleri tanıtıp misafirlerine ikram etti.

Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Gölbaşı Kampüsü'nde program düzenlendi. İlçe belediyeleri etkinlikte kurdukları stantlarda yöresel yiyecek ve içecekleri tanıtıp misafirlerine ikram etti.