Ankara'da Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Savunma Bakanları Toplantısı

MSB Yaşar Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile Ankara'da bir araya geldi; toplantı sürüyor, Güler daha sonra Gürcistan Savunma Bakanı Irakli Chikovani ile görüşecek.

Yayın Tarihi: 09.10.2025 12:11
Güncelleme Tarihi: 09.10.2025 12:14
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Savunma Bakanları Toplantısı, Ankara'da sürüyor.

İlk görüşme: Azerbaycan

Toplantı kapsamında ilk olarak Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile bir araya gelen Bakan Güler, ikili temaslarda bulundu.

Sırada Gürcistan heyeti var

Bakan Güler, toplantı çerçevesinde daha sonra Gürcistan Savunma Bakanı Irakli Chikovani ile görüşecek.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda, toplantının Ankara'da devam ettiği bildirildi.

