Ankara'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı

Ankara'da Uyuşturucu Operasyonu

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 3 zanlı tutuklandı. Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığının yürütmüş olduğu soruşturma kapsamında, ilgili polis ekipleri, ilçenin Akıncı girişinde durdurdukları bir araçta önemli bir madde ele geçirdi.

151 Bin 100 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Yapılan aramada, 151 bin 100 uyuşturucu hap bulundu. Operasyonda gözaltına alınan zanlılar; T.A, M.A ve C.Ç olarak belirlendi. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adli Süreç Başladı

Çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanan şüpheliler, uyuşturucu suçlamasıyla hakkında işlem yapılan kişiler arasında yer aldı. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen bu operasyon, yetkililerin kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı. Operasyonda 151 bin 100 uyuşturucu hap ele geçirildi.