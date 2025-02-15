Ankara'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Tutuklama

Ankara'da Uyuşturucu Operasyonu Başarıyla Sonuçlandı
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde gerçekleştirilen uyşturucu operasyonunda 7 zanlı tutuklandı. İlgili operasyon, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından, Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütüldü.
Operasyon Detayları
Ekipler, aldıkları istihbarat doğrultusunda G.K.'nin kullandığı tırı, Anadolu Otoyolu Akıncı Gişeleri'nde durdurdu. Tırın dorsesinde yapılan detaylı aramada, 5 kilo 270 gram esrar, 1 kilo 140 gram kokain, hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Tutuklanan Şüpheliler
Operasyonda O.E, F.T.T, G.K, U.K, A.T, T.D. ve Ç.Ö. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.