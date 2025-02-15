Ankara'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Tutuklama

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 11:37
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 11:37
Ankara'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Tutuklama

Ankara'da Uyuşturucu Operasyonu Başarıyla Sonuçlandı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde gerçekleştirilen uyşturucu operasyonunda 7 zanlı tutuklandı. İlgili operasyon, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından, Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütüldü.

Operasyon Detayları

Ekipler, aldıkları istihbarat doğrultusunda G.K.'nin kullandığı tırı, Anadolu Otoyolu Akıncı Gişeleri'nde durdurdu. Tırın dorsesinde yapılan detaylı aramada, 5 kilo 270 gram esrar, 1 kilo 140 gram kokain, hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Tutuklanan Şüpheliler

Operasyonda O.E, F.T.T, G.K, U.K, A.T, T.D. ve Ç.Ö. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Etimesgut'ta Çölyak Hastalarına Glütensiz Gıda Kolisi Desteği

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

Ramazan Hazırlıkları: Sofraları Etkileyecek Zamlar Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da Tefecilik Operasyonu: 11 Zanlı Tutuklandı
2
Yangın Riskini Azaltan Yönetmelik: Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
3
Merve Taşkın Adliyeye Sevk Edildi: Sosyal Medya Paylaşımı Neden Oldu
4
Hamas, Altıncı Esir Takasında 3 İsrailli Esiri Kızılhaç'a Teslim Etti
5
Hamas’tan Trump’ın Tehcir Planına Sert Yanıt: "Kudüs'ten Başka Yere Göç Yok"
6
Edirne'de Limonata Yüklü Tır Alev Alev Yandı
7
İstanbul'un Kültürel Zenginliği: Göçlerin Şehre Etkisi

Ankara'dan Önemli Gelir Desteği Kararı: 60 Yaş ve Üstü Vatandaşlar İçin Umut!

Etimesgut'ta Çölyak Hastalarına Glütensiz Gıda Kolisi Desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Asgari Ücretlilere Ulaşım Desteği

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

Santorini'nin Volkanik Aktivitesi Korkutuyor: Uyarılar Artıyor

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor

Ramazan Öncesi Kırmızı Et Fiyatlarına Zam!

Ramazan Hazırlıkları: Sofraları Etkileyecek Zamlar Başladı