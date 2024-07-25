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Ankara'da Yangında Mahsur Kalan Çocuk İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Ankara Çankaya'da çıkan yangında balkonda mahsur kalan çocuk, itfaiye ekibi tarafından başarılı bir şekilde kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 12:55
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 13:02
Ankara'da Yangında Mahsur Kalan Çocuk İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Ankara'da Yangın: Mahsur Kalan Çocuk İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde meydana gelen talihsiz bir olayda, sabah saatlerinde bir apartman dairesinde çıkan yangında balkonda mahsur kalan çocuk, itfaiye ekipleri sayesinde kurtarıldı.

Reşat Nuri Caddesi üzerindeki bir apartmanın en üst katında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın başlamıştı. Yangın anında evde bulunan anne H.D. ve oğlu K.Ö.D, komşuların yardımıyla kısa sürede tahliye edildi. Ancak, ailedeki 18 yaşından küçük diğer çocuğu E.D. balkona çıkarak mahsur kaldı.

Durumu fark eden çevre sakinleri, hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Yangın söndürme çalışmalarını gerçekleştiren itfaiye ekipleri, E.D.'yi başarılı bir şekilde kurtardı. Yangın sonrası evde ciddi hasar meydana geldi.

Tanıkların Anlatımları

Mahalle sakinlerinden Ramazan Özkök, olayın başlangıcında duyduğu bağırma sesleri üzerine hemen dışarı çıktığını ifade etti. Özkök, "Yangın çıkan evin camlarının patladığını gördüm. O esnada bir vatandaş evin çatısına çıkarak içerde kalan çocuğa su vermeye çalıştı. Ancak itfaiye ekiplerinin gelmesi gecikti. Çocuğun kendini atma ihtimaline karşı apartmanın önünde battaniye ve yorgan serdik. Neyse ki, çocuk kendini atmadı ve orada bekledi," dedi.

Özkök, dumandan etkilenmemesi için E.D.'yi yönlendirdiklerini belirtirken, itfaiye ekiplerinin olay yerine ulaştığını ve çocuğu güvenli bir şekilde tahliye ettiğini vurguladı.

Yangının sebebi ile ilgili araştırmalar devam etmektedir.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde, apartman dairesinde çıkan yangın sırasında balkonda mahsur kalan...

Ankara'nın Çankaya ilçesinde, apartman dairesinde çıkan yangın sırasında balkonda mahsur kalan çocuk, itfaiye ekibince kurtarıldı. Ekiplerce söndürülen yangın ise evde hasara neden oldu.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde, apartman dairesinde çıkan yangın sırasında balkonda mahsur kalan...

Ankara'nın Çankaya ilçesinde, apartman dairesinde çıkan yangın sırasında balkonda mahsur kalan çocuk, itfaiye ekibince kurtarıldı. Ekiplerce söndürülen yangın ise evde hasara neden oldu.

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