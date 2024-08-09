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Ankara'da Yolcu Otobüsü Kaza Yaptı: Çok Sayıda Yaralı Var

Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir yolcu otobüsü köprü ayağına çarptı, çok sayıda kişi yaralandı. Olay sonrası tedavi için hastanelere nakil yapıldı.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 08:12
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 08:12
Ankara'da Yolcu Otobüsü Kaza Yaptı: Çok Sayıda Yaralı Var

Ankara'da Kavşak Kazası: Yolcu Otobüsü Köprü Ayağına Çarptı

Ankara'nın Polatlı ilçesi yakınlarında yaşanan kaza, sabah saatlerinde meydana geldi. 04 AAV 951 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen bir araçla Olukpınar köyü yakınlarında kontrolden çıkarak köprü ayaklarına çarptı.

Kazada Yaralandılar

Olayın ardından bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri, otobüs içerisinde sıkışan yolcuları kurtarmak için seferber oldu. Kazada birçok yolcu yaralanırken, sağlık ekipleri yaralıları çabuk bir şekilde çevredeki hastanelere sevk etti.

Trafo Kesildi

Kazanın ardından meydana gelen olayın ardından, kaza güzergahı trafiğe kapatılarak güvenlik önlemleri alındı.

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