Ankara'da Yumurtalık Tesisinde Yangın: Binlerce Tavuk Telef Oldu

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir yumurta üretim tesisinde meydana gelen yangında binlerce tavuk telef oldu. olayda 1 kişi dumandan etkilendi ve sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alındı.

Yangın, ilçeye bağlı Yakuphasan Mahallesi'nde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yumurta üretim tesisinde başladı. Alevlerin kısa sürede yayılması nedeniyle olay yerine hemen itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri de güvenlik önlemlerini artırdı.

Yangın sonucu birçok tavuk telef olurken, soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldığı bildirildi. Çubuk Kaymakamı Vehbi Bakır ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş, olay yerine gelerek, yetkililerden bilgi aldı.

Kaymakam Bakır, yangının tesisteki bir kümeste başladığını ve diğer kümeslere sıçramadan kontrol altına alındığını ifade etti. Yangının nedeni hakkında henüz bir açıklama yapılamadığını belirten Bakır, ‘Şu anda telef olan tavuk sayısını kesin olarak bilemiyoruz. Bir kümeste kapasiteye göre yaklaşık 140 bin tavuğun olabileceği değerlendiriliyor. Büyük bir zararın olduğunu görmekteyiz,’ dedi.

Yangın söndürme çalışmalarında görev alanlara teşekkür eden Bakır, soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından detaylı bir inceleme yapılacağını aktardı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir firmaya ait yumurta üretim tesisinde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi, binlerce tavuk telef oldu.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir firmaya ait yumurta üretim tesisinde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi, binlerce tavuk telef oldu.