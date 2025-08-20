Ankara'da Yumurtatepe Tümülüsü'nde Yangın: Şüpheli Gözaltında

Yenimahalle, Çamlıca Mahallesi'nde ot yangını

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Yumurtatepe Tümülüsü'nde otların yanması sonucu yangın çıktı.

Yumurtatepe Tümülüsü, Eski Tunç Çağı dönemine ait Çamlıca Mahallesi'nde bulunuyor.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Polislerin bölgedeki incelemesi sonucu, otları yaktığı öne sürülen ve uyuşturucu madde etkisindeki kimliği belirlenemeyen bir şüpheli gözaltına alındı.