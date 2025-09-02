DOLAR
Ankara'daki 26 Katlı Apartman Yangını Davası 14 Kasım'da Başlıyor

Ankara'daki 26 katlı apartman yangını davasının ilk duruşması 14 Kasım'da yapılacak; 13 şüpheli hakkında 15'er yıla kadar hapis istemiyle iddianame kabul edildi.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 12:38
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 12:38
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianame, biri bebek olmak üzere 3 kişinin hayatını kaybettiği 26 katlı binadaki yangına ilişkin 13 kişi hakkında düzenlendi. Ankara 37. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianamenin kabulüne karar vererek davanın ilk duruşmasının 14 Kasım'da görülmesini kararlaştırdı.

İddianame ve ceza talebi

Mahkeme tarafından kabul edilen iddianamede, 13 şüpheli hakkında taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. İddianame, olayla ilgili soruşturma ve teknik incelemeler üzerine hazırlandı.

Soruşturma bulguları

Soruşturma kapsamında, yangının 12 Temmuz'da Çankaya ilçesi Alacaatlı Mahallesi'ndeki sitede bulunan 26 katlı binada çıktığı tespit edildi. Yapılan teknik incelemede, binanın şaft boşluğundan geçen elektrik iletim hattının metal gövdesinin 10. kat seviyesinde deformasyona uğradığı ve yangının bu bölümdeki aşırı ısınma ile gevşek bağlantı gibi sebeplerle iletim hattındaki "şase patlaması" sonucu başladığı belirtildi.

Şüpheliler ve sorumluluk iddiası

Başsavcılığın iddianamesinde, yangının çıkmasına yol açan yapı eksikliklerinden sorumlu tutuldukları belirtilen aralarında yüklenici firmanın müteahhidi, asansör bakım firmasının sahibi, site yöneticisi ve yapı denetim firmasının sahibinin de bulunduğu 13 şüpheli yer alıyor. İddianame, bu kişilerin taksir sonucu ölüme ve yaralanmaya neden oldukları gerekçesiyle cezalandırılmalarını talep ediyor.

