Ankara'daki İzinsiz Gösteride Polis Yaralandı

Ankara'da İBB'ye yönelik soruşturmaları protesto eden izinsiz gösteride bir polis memuru yaralandı.

Yayın Tarihi: 23.03.2025 01:25
Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 02:31
Ankara'daki İzinsiz Gösteride Polis Yaralandı

Gösterilerdeki Şiddet Olayı

Ankara, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmaları kapsamındaki gözaltıları protesto etmek amacıyla düzenlenen izinsiz gösterilere sahne oldu. Bu protestolarda, bir polis memuru yaralandı.

Protestocular Kızılay'da Toplandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmaları kınamak isteyen bir grup, Kızılay'da bir araya geldi. Eylemciler, Atatürk Bulvarı ile Meşrutiyet Caddesi kesişimindeki polis barikatını aşmaya çalıştı ve bu sırada polise mukavemette bulundu.

Polisin Uyarıları ve Müdahale

Polis ekipleri, megafonlarla grubu dağılmaları yönünde uyardı. Yetkililer, protestocular arasında provokatörlerin olduğunu ve polise taş atıldığını belirtirken, yaralı polis memurları bulunduğunu ifade ettiler.

Tüm uyarılara rağmen eylemciler dağılmadı. Bunun üzerine, polise havai fişek, taş ve cam şişe atmaya başladılar. Ayrıca, balta, tornavida ve pense gibi aletler de polis ekiplerine fırlatıldı.

Yaralanmalar ve Hasar

Atılan taşlardan biri, bir polis memurunun başından yaralanmasına neden oldu. Polis, eylemcilere karşı biber gazı ve tazyikli su ile müdahalede bulundu. Müdahale sonrası dağılan protestocular, Meşrutiyet Caddesi üzerinde tekrar toplandı.

Yüzlerini maskeyle gizleyen bazı kişiler, çevredeki iş yerlerinden aldıkları masa ve sandalyeleri polise fırlattı. Eylemciler, topladıkları çeşitli eşyaları da ateşe vererek olayları daha da büyüttü. Bu şiddetli olaylar sonucunda, park halindeki çok sayıda araç zarar gördü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturmalarını...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto etmek isteyen bir grup, Kızılay'da toplandı. Atatürk Bulvarı ile Meşrutiyet Caddesi kesişimindeki polis barikatını aşmaya çalışan gruptakilerden bazıları, polise mukavemette bulundu. Tüm uyarılara rağmen dağılmayan grup, polis ekiplerine havai fişek, taş ve cam şişe attı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturmalarını...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto etmek isteyen bir grup, Kızılay'da toplandı. Atatürk Bulvarı ile Meşrutiyet Caddesi kesişimindeki polis barikatını aşmaya çalışan gruptakilerden bazıları, polise mukavemette bulundu. Tüm uyarılara rağmen dağılmayan grup, polis ekiplerine havai fişek, taş ve cam şişe attı.

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