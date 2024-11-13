Ankara'daki YHT Kazasında Yeni Bilirkişi Raporu Alınacak

Ankara YHT Kazası Davasında Önemli Gelişme

13 Aralık 2018'de Ankara'da meydana gelen Yüksek Hızlı Tren (YHT) kazası, 9 kişinin hayatını kaybetmesine ve 107 kişinin yaralanmasına neden olmuştu. Bu trajik olayla ilgili olarak 10 sanığın yargılandığı davada, yeni bir bilirkişi raporu alınacağı açıklandı.

Duruşma Ve Yeni Bilirkişi Talebi

Ankara 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık ve müşteki avukatları katıldı. Avukatlar, kazanın nedeni ve kazada kusuru bulunan kişilerin tespiti hakkında daha önce hazırlanan bilirkişi raporlarının yetersiz olduğunu ifade ederek, yeni bir rapor alınmasını talep etti.

Mahkeme Kararı

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, avukatların talebini kabul etti. Eskişehir Teknik Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesine yazı yazılarak, tren kazasıyla ilgili bilirkişi raporu hazırlayabilecek öğretim görevlilerinin belirlenmesine karar verildi. Ayrıca, hazırlanan rapora iş sağlığı ve güvenliği uzmanı bir ismin de dahil edilmesi gerektiği vurgulandı.

Davanın Gelecek Tarihi

Dava süreci 20 Mart 2025'te devam edecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.