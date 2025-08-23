DOLAR
Ankara Hurdacılar Sanayi Sitesi: 638 bin m² ile Türkiye'nin en büyük geri kazanım projesi

Bakan Murat Kurum, Yenimahalle'de 638 bin m² üzerinde kurulan Ankara Hurdacılar Sanayi Sitesi'nin 257 iş yeriyle istihama ve başkent ekonomisine katkı sağlayacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 12:46
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 12:46
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde inşa edilen Ankara Hurdacılar Sanayi Sitesi çalışmalarının hızla sürdüğünü ve projenin kent ekonomisine ve istihdama önemli katkı sağlayacağını duyurdu.

Proje detayları

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından, daha önce yer sıkıntısı yaşanan hurdacılar sitesinin yerine esnafın ihtiyaçlarına uygun yeni iş yerleri yapıldığı belirtildi. 2021'de yapımına başlanan ve 2 etaptan oluşan proje kapsamında 257 iş yeri inşa edildi.

Proje, 638 bin metrekarelik toplam alan üzerine kurulurken, projenin 173 bin metrekarelik inşaat alanına sahip olduğu aktarıldı. Hedef olarak bu modelin 81 ile yaygınlaştırılması gösteriliyor.

Yetkililerin açıklamaları

Bakan Kurum, NSosyal'deki hesabından paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı: "Türkiye'nin en büyük geri kazanım sanayi sitesinde çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. 638 bin metrekarelik alanda inşa ettiğimiz Ankara Hurdacılar Sanayi Sitesi şehrimiz için yeni bir istihdam kapısı olurken başkentimizin ekonomisine katkı sağlayacak."

Videoda görüşlerine yer verilen TOKİ Şube Müdürü Arman Sönmez ise, "Projemizde 638 bin metrekarelik bir alan üzerine imalatlarımızı tamamlamak üzereyiz. Toplamda 173 bin metrekarelik bir inşaat alanımız bulunmakta. Bu projeyle Türkiye'nin en büyük geri kazanım sanayi sitesini oluşturmuş olduk." ifadelerini kullandı.

Sonuç olarak, Ankara Hurdacılar Sanayi Sitesi hem şehir içindeki esnafın ihtiyaçlarına cevap vermeyi hem de başkent ekonomisine katkı ve yeni istihdam olanakları sunmayı hedefliyor.

