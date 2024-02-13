Ankara için tarihi adım atıldı: Türk SİHA'ları Geçitkale'de

Türkiye'den havalanan Bayraktar TB2 tipi ilk İHA, 16 Aralık 2019'da KKTC'deki Geçitkale Havalimanı'na iniş yapmıştı. Bu uçuştan 4 yıl sonra yeni bir adım atıldı. KKTC Meclisi, Geçitkale Havalimanı'nın Türk insansız hava araçlarına (S/İHA) ev sahipliği yapması için gerekli izni verdi. Böylece Geçitkale, resmen Türk S/İHA'larının konuşlanacağı üs haline geldi.

Türkiye'nin KKTC'de S/İHA üssü kurması ne anlama geliyor? Bu hamle Ankara'nın bölgedeki rolünü nasıl değiştirecek? Tüm bu soruların cevabını ve daha fazlasını KKTC/Lefkoşa Hukuk Fakültesi Uluslararası Hukuk Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emete Gözügüzelli yanıt verdi.

Gözügüzelli, KKTC'deki askeri üsler konusunda Türkiye'nin çok net kararlar almadığını belirtiyor. Ancak 'Türkiye Yüzyılı' olarak nitelendirilen yeni dönemin başlamasıyla KKTC'ye yönelik somut adımlar atıldığını ifade ediyor.

Türkiye'nin KKTC'de hava üssü kurması dikkat çekici bir hamle... Doç. Dr. Gözügüzelli bu durumu şöyle değerlendiriyor: "Türkiye gerek Ada’da gerek Doğu Akdeniz’in farklı bir noktasında gerçekleşmesi muhtemel saldırganlık eylemlerini dizginleyecek bir pozisyon aldı. Burası askeri ve istihbari açıdan elimizi güçlendirecek. Geçitkale meselesi, Türkiye’nin 1960’ta KKTC’ye garantör olmasından bu yana imza altına aldığı en stratejik işlerden biri"

Gözügüzelli, Türkiye'nin KKTC'deki S/İHA üssü kurmasıyla sadece Rumlara ya da Atina'ya yönelik bir hamle yapmadığını belirtiyor. Bu adımın hedeflerinden birinin Avrupa Birliği olduğunu söylüyor.

Gözügüzelli, Avrupa Birliği'nin Kıbrıs Adası'nı 'tek devlet' olarak kabul edip Kıbrıs Cumhuriyeti adını kullandığını söylüyor ve Türkiye'nin Geçitkale'de attığı adımla bir daha asla böyle bir duruma göz yummayacağını belirtiyor.

Gözügüzelli, Türkiye'nin son yıllarda elde ettiği jeopolitik gücün bu hamlede kendini gösterdiğini belirtiyor. "Türkiye, AB'nin hesaplarını bozarken aynı zamanda BM'den başlayarak Kıbrıs Türkleri'ne karşı yapmak istedikleri siyasi, askeri ve hukuki baskıların da karşısına dikiliyor. Sadece bunlarla da kalmıyor... KKTC'deki bazı kesimlerin gündeme getirdiği bazı senaryoları da kesin şekilde tarihe gönderiyor" diyerek süreci anlatıyor.

TÜRK EKSENİNE GÜÇ KAZANDIRACAK

Türkiye, KKTC'deki Geçitkale Havalimanı'nı Türk S/İHA'larına ev sahipliği yapacak şekilde dönüştürerek, bölgedeki gücünü artırdı. Bu hamle, sadece Kıbrıs Adası'nda değil, Doğu Akdeniz'den Afrika'ya, Hazar Denizi'nden Atlas Okyanusu'na kadar geniş bir coğrafyada Türkiye'nin etkinliğini gösteriyor. Türkiye, KKTC'deki S/İHA üssüyle, bölgedeki barış ve huzuru tehdit eden, yayılmacı politikalar izleyen, yasa dışı göç, balıkçılık ve hidrokarbon arama faaliyetleri yapan çevrelere karşı caydırıcı bir rol oynuyor. Ayrıca, Türkiye'nin KKTC'de bir deniz üssü kurma planı da gündemde. KKTC/Lefkoşa Hukuk Fakültesi Uluslararası Hukuk Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emete Gözügüzelli, bu konuda önemli açıklamalarda bulundu. Gözügüzelli,

“Bölgedeki diğer ülkelerin barış ve huzuruna kasteden kimi merkezleri de hedef alan bir hamle bu. Ayrıca, yayılmacı politikalar izleyen çevreler için de bir işaret fişeği atıyor Ankara ve ‘buna izin vermem’ diyor.

Sadece bunlarla da sınırlı değil… Afrika’ya, Süveyş Kanalı’na, Hazar’a hatta Atlas Okyanusu’na kadar etki alanı olan çok stratejik bir yerden bahsediyoruz. Türk ekseninin buradaki yansımaları için Kıbrıs Adası üzerinden atılan ve atılacak olan adımlar hayati önemde." dedi