Ankara İtfaiyesi'ne Yeni İtfaiye Eri Katkısı ve Yemin Töreni

Ankara'nın Yeni İtfaiye Eri Töreni

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, itfaiye erleri için düzenlenen yemin töreninde önemli açıklamalarda bulundu. 2024 yılının ilk 7 ayında 6 bin 26'sı yangın olmak üzere toplam 16 bin 652 olaya müdahale ettiklerini ifade etti.

İtfaiye Teşkilatında Gelişmeler

Törende, Mansur Yavaş, hayatını kaybeden itfaiye erlerini saygıyla anarak başladı. Yavaş, itfaiye teşkilatının güçlendirilmesi amacıyla son teknolojiye sahip malzemeler kullandıklarını vurguladı. Göreve geldiklerinde itfaiye araç sayısını 154'ten 292'ye, personel sayısını ise 764'ten 1146'ya çıkardıklarını belirtti.

Yeni İstasyonlar ve Gelişmeler

İtfaiye istasyonlarının sayısının 48'e yükseldiğini ve bu istasyonlardan bazılarını belirterek İncek, Çakırlar, Bağlum gibi bölgelerde yeni istasyonların açıldığını söyledi. Ayrıca, Çamlıdere ve Temelli istasyonlarının inşaatlarının tamamlanmak üzere olduğunu ekledi.

Yangınlara Müdahale ve Eğitimler

Mansur Yavaş, kırsal alanlara yangın müdahale ekipmanları sağladıklarını ve 1302 vatandaşın yangın eğitimi aldığını da belirtti. 2023 yılında 28 bin 465 olaya müdahale edildiğini hatırlatarak, bu yıl da benzer rakamların beklenildiğini ifade etti.

Yeni İtfaiye Eri İhtiyacı

Bakanlık ile görüştüklerinin altını çizen Mansur Yavaş, 500 yeni itfaiye eri talep ettiklerini ve yaklaşık 300 yeni itfaiye erinin alınmasının planlandığını duyurdu. Yeni alımların eğitimli ve liyakata dayalı olacak gençlerden oluşacağını vurguladı.

Sonuç ve Törende Yapılanlar

Törende itfaiyeci duası gerçekleştirildi, geçmişin efsanevi tulumbacılarının gösterisi sahnelendi ve yeni itfaiye erleri yemin etti. Yavaş, göreve yeni başlayan itfaiye erlerine başarılar dileyerek konuşmasını sonlandırdı.