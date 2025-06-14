Ankara Kalesi ve Atakule, Jandarma'nın Renkleriyle Işıklandırıldı

Ankara Kalesi ve Atakule, Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 186. yılını kutlamak için jandarmanın renkleriyle ışıklandırıldı.

Jandarma Teşkilatı, bu anlamlı günde başkent Ankara'nın sembolik yapılarından biri olan Ankara Kalesi'nin özel bir uygulama ile ışıklandırmasını gerçekleştirdi. Kale, jandarmanın renkleri olan kırmızı ve mavi ışıklarla donatıldı.

Ayrıca, Ankara'nın dikkat çeken yapılarından Atakule de unutulmadı. Atakule, Jandarma'nın 186. kuruluş yılına özel olarak ışıklandırılırken, tepe kısmındaki ekrana "Kanun ordusu Jandarma 186 yaşında" ifadesi yansıtıldı.

Alışveriş merkezi kısmındaki ekranda ise jandarmanın çeşitli faaliyetlerine dair görüntülere yer verildi. Böylece, bu özel etkinlik, hem başkenti hem de jandarma teşkilatını bir araya getirdi.

Ankara Kalesi ve Atakule, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 186. yılı dolayısıyla jandarmanın renkleriyle ışıklandırıldı.

Ankara Kalesi ve Atakule, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 186. yılı dolayısıyla jandarmanın renkleriyle ışıklandırıldı.