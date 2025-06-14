Ankara Meclisi'nden Yaşlılara Ücretsiz Ulaşım Müjdesi!

Ankara'dan Yaşlılara Müjdeli Haber!

Başkent Ankara'da yaşayan on binlerce vatandaşı doğrudan ilgilendiren müjdeli haber, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nden geldi. Sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda atılan bu yeni adımla, belirli bir yaş grubundaki vatandaşlar için ulaşımda yeni bir dönem başlayacak. Meclis'in oy birliğiyle aldığı karar, özellikle emeklilik öncesi dönemdeki vatandaşların yüzünü güldüreceğe benziyor.

62-64 Yaş Aralığına Ulaşım Kolaylığı

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, son oturumunda, 62 ile 64 yaş aralığındaki vatandaşlara yönelik önemli bir ulaşım kolaylığı sağlamayı kararlaştırdı. Alınan karara göre, bu yaş grubundaki Ankaralılar, EGO Genel Müdürlüğü'ne bağlı raylı sistemlerden (Ankaray, Metro) günün belirli saatlerinde tamamen ücretsiz olarak faydalanabilecek.

Ücretsiz Ulaşım Saatleri

Belediye, kararın detaylarını da netleştirdi. 62-64 yaş grubundaki vatandaşların bu haktan hangi saatlerde yararlanacağı, şehir içi ulaşım yoğunluğu göz önünde bulundurularak stratejik bir şekilde belirlendi. Buna göre, bu yaş grubundaki vatandaşlar; Sabah 10.00 ile Akşam 16.00 ve Akşam 19.00 ile Gece 24.00 arasında Ankaray ve Metro'yu hiçbir ücret ödemeden kullanabilecek.

Bu zamanlama, özellikle sabah ve akşam saatlerindeki işe gidiş geliş yoğunluğunu etkilemeden, gün içindeki ve akşam saatlerindeki sosyal hayata katılımı teşvik edecek.

Uygulama Tarihi Bekleniyor

Meclis'ten geçen bu önemli kararın ne zaman hayata geçirileceği ise vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konu oldu. Belediye Meclisi, kararın yürürlüğe giriş tarihinin belirlenmesi ve kamuoyuna duyurulması görevini EGO Genel Müdürlüğü'ne verdi. EGO'nun teknik altyapı hazırlıklarını tamamlamasının ardından, uygulamanın başlayacağı net tarihin önümüzdeki günlerde resmi bir açıklama ile duyurulması bekleniyor.