Ankara MGÜ, Türk-Macar Müzik Diyaloğu Konseri ile Kültürel Bağları Güçlendirdi

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi (MGÜ), Macaristan'ın Budapeşte ve Sarospatak şehirlerinde düzenlediği etkinliklerle Türk-Macar dostluğunu pekiştirdi. Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Sarospatak'ta gerçekleştirilen "Türk-Macar Ezgileri Konseri", iki ülke arasındaki kültürel ilişkileri geliştirmek ve müzik aracılığıyla halklar arası diyaloğu güçlendirmek amacıyla hayata geçirildi.

Konserde, MGÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Özden, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zafer Kurtaslan ve öğretim elemanları Prof. Gökhan Aybulus ve Öğr. Gör. Kenan Savaş yer aldı. Uzun yıllar Türkiye'de görev yapan Macar sanatçı İldigo Moog da Gökhan Aybulus ile birlikte Bela Bartok'un Rumen Dansları eserini icra ederek dinleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Dinleyicilerden büyük beğeni toplayan bu konser, içeriği ve sanatsal düzeyi ile Sarospatak kentinin köklü kültürel mirasıyla mükemmel bir uyum sağladı.

Üniversiteler Arası İşbirliği

Prof. Dr. Erhan Özden ve beraberindeki heyet, Macaristan'daki ziyaretleri sırasında University of Tokaj-Hegyalja Egyetem ve The Sarospatak Reformed Theological Academy’ne resmi ziyaretlerde bulundu. Yapılan görüşmelerde mevcut işbirliklerinin yanı sıra gelecekteki ortak projeler, akademik değişim programları ve kültürel etkinlikler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Bu ziyarette, her iki üniversitenin rektörleri ile Sarospatak Belediye Başkanı Dr. Farkas Szabolcs da hazır bulundu.

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi (MGÜ), Macaristan'ın Budapeşte ve Sarospatak şehirlerinde Türk-Macar dostluğu kapsamında üniversiteler arası işbirliği ve konser etkinlikleri düzenledi. Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Özden, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zafer Kurtaslan ve üniversitenin öğretim elemanları Prof. Gökhan Aybulus ve Öğr. Gör. Kenan Savaş konser verdi.

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi (MGÜ), Macaristan'ın Budapeşte ve Sarospatak şehirlerinde Türk-Macar dostluğu kapsamında üniversiteler arası işbirliği ve konser etkinlikleri düzenledi. Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Özden, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zafer Kurtaslan ve üniversitenin öğretim elemanları Prof. Gökhan Aybulus ve Öğr. Gör. Kenan Savaş konser verdi.