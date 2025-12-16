Ankara-Niğde Otoyolu'na IRF'den 'Proje Finansmanı ve Ekonomisi' Ödülü

Ankara-Niğde Otoyolu'na uluslararası finansman ödülü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5. yılını kutlayan Ankara-Niğde Otoyolunun Uluslararası Yol Federasyonu'nun düzenlediği 'IRF Global Başarı Ödülleri' kapsamında 'Proje Finansmanı ve Ekonomisi' kategorisinde ödül aldığını açıkladı. Otoyol, 16 Aralık 2020 tarihinde hizmete açılmıştı.

Ödül ve tören

Bakan Uraloğlu, ödülün ABD'nin California eyaletindeki Long Beach şehrinde 11 Aralık 2025 tarihinde takdim edildiğini bildirdi. Bakanın açıklamasında, 'Ankara-Niğde Otoyolumuz proje yönetimi, finansal modelleme, kalite, güvenlik ve sürdürülebilir altyapı yaklaşımı gibi kriterlerdeki başarısıyla ödülü aldı' ifadeleri yer aldı.

Ekonomik ve çevresel kazanımlar

Otoyolun yapımına ilişkin verilerde, projenin 275 kilometre ana gövde ve 55 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 330 kilometre uzunluğunda inşa edildiği vurgulandı. Hizmete açılmasıyla birlikte Ankara-Niğde arası seyahat süresi 4 saat 14 dakikadan 2 saat 22 dakikaye indi. Bakan Uraloğlu, 5 yılda zamandan 21,5 milyar lira, akaryakıttan 8,5 milyar lira olmak üzere toplam 30 milyar lira tasarruf sağlandığını ve bu süre zarfında 510 bin ton karbon emisyonunun önüne geçildiğini belirtti.

IRF'den gelen ödüller — Süregelen başarı

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin projelerinin 2019'dan beri IRF tarafından ödüllendirildiğini hatırlattı. Geçmişte verilen ödüller arasında 2019da Yavuz Sultan Selim Köprüsü ('Dizayn'), 2021de 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu ('Proje Finansmanı ve Ekonomi'), 2022de yine 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu ('Yapım Metodolojisi'), 2023te Zigana Tüneli ('Yapım Metodolojisi') ve Eğiste Hadimi Viyadüğü ('Kalite Yönetimi') yer aldı. Geçen yıl ise Kömürhan Köprüsü 'Yapım Metodolojisi' kategorisinde ödül almıştı.

