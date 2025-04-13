Ankara'nın Tarihine Işık Tutan Müzikal: Şehirlerin Ecesi

Şehirlerin Ecesi: Ankara Müzikali Şahane Bir Performansla Sahnelendi

Müzisyen Pınar Ayhan'ın yazıp yönettiği ve anlatıcılığını üstlendiği 'Şehirlerin Ecesi: Ankara' müzikali, CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salonu'nda izleyiciyle buluştu.

Etkinlikte, Şef Orhun Orhon yönetimindeki Unique Filarmoni Orkestrası ve Korosu performans sergiledi.

Ankara’nın Tarihine Yolculuk

Pınar Ayhan, Ankara'nın 3 bin yıllık tarihine ışık tutarak, Frigler'den Büyük İskender'e, Galatlar'dan Anadolu Selçukluları'na, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e kadar olan süreçte, Başkent'in tarih boyunca üstlendiği rolü etkileyici bir şekilde anlattı.

Birlikte Sahne Alan Topluluklar

Ayrıca, müzikalde Ankara Kulübü Seymenleri ve Dans Dünyası Dans Topluluğu da Pınar Ayhan'a eşlik ederek bu tarihi hikayeye renk kattı.

Müzisyen Pınar Ayhan'ın yazıp yönettiği ve anlatıcılığını üstlendiği "Şehirlerin Ecesi: Ankara" müzikali sahnelendi. CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salonu'ndaki müzikalde Şef Orhun Orhon'un yönettiği Unique Filarmoni Orkestrası ve Korosu sahne aldı.

Müzisyen Pınar Ayhan'ın yazıp yönettiği ve anlatıcılığını üstlendiği "Şehirlerin Ecesi: Ankara" müzikali sahnelendi. CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salonu'ndaki müzikalde Şef Orhun Orhon'un yönettiği Unique Filarmoni Orkestrası ve Korosu sahne aldı.