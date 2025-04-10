Ankara'nın Yüksek Kesimlerinde Kar Bereketi

Aşkent Ankara'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, özellikle gece saatlerinde başladı. Çankaya ilçesine bağlı Oran Mahallesi gibi yüksek bölgelerde, zaman zaman etkisini artırarak sürmeye devam etti.

Yağışın ardından, şehirdeki bazı park ve sokaklar beyaz bir örtüyle kaplanarak, kış manzaraları oluşturdu. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri de yağışın ardından yolların güvenliğini sağlamak için yoğun bir tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

Başkent Ankara'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Yağışın etkisiyle park halindeki araçlar da beyaza büründü.

Başkent Ankara'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Yağışın etkisiyle park halindeki araçlar da beyaza büründü.