Ankara Sincan'da İkinci El Lastik Dükkanı Kundaklandı

Sincan'da ikinci el lastik satan iş yeri sabah saatlerinde kundaklandı; itfaiye müdahalesiyle söndürülen yangın hasara yol açtı, şüpheli güvenlik kamerasında görüntülendi.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 12:19
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 12:19
Ankara Sincan'da İkinci El Lastik Dükkanı Kundaklandı

Ankara Sincan'da İkinci El Lastik Dükkanı Kundaklandı

Kundaklama güvenlik kamerasına yansıdı

Tandoğan Mahallesinde sabah saatlerinde, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, ikinci el araç lastiği satan iş yerini ateşe verdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü; yangın, iş yeri ile bulunduğu binada hasara yol açtı.

Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay anı çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, şüphelinin dükkanın önünde bulunan lastikleri yaktıktan sonra olay yerinden hızlıca uzaklaştığı görülüyor.

İLGİLİ HABERLER

İşCep'te Rent Go ile %40 İndirim — Eylül Sonuna Kadar

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Başakşehir'de 3 Katlı Çinko Kaplama Atölyesinde Yangın Söndürüldü
2
Mersin'de anne 5 yaşındaki oğlunu bıçakla öldürdü
3
Almanya'da Aşırı Sağcı Silahlı Grup Şüphesiyle 8 Kişiye Operasyon
4
Balıkesir'de kaybolan tekneden İsmail Hezer'in cansız bedeni bulundu
5
İzmir Balçova Saldırısı: Yaralanan Güleç, Polisi Uyardığı İçin Vuruldu
6
Tekirdağ Çorlu'da 3 Araçlı Kaza: 6 Yaralı
7
42 Türkiye: Ücretsiz ve Eğitmensiz Modelle Yazılım Eğitiminde Ezber Bozan Yaklaşım

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa

Kamu Çalışanlarına Kışlık Kıyafet Zorunluluğu: 15 Eylül'de Ceket ve Kravat Zorunlu

İşCep'te Rent Go ile %40 İndirim — Eylül Sonuna Kadar

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa