Ankara Sincan'da İkinci El Lastik Dükkanı Kundaklandı

Kundaklama güvenlik kamerasına yansıdı

Tandoğan Mahallesinde sabah saatlerinde, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, ikinci el araç lastiği satan iş yerini ateşe verdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü; yangın, iş yeri ile bulunduğu binada hasara yol açtı.

Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay anı çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, şüphelinin dükkanın önünde bulunan lastikleri yaktıktan sonra olay yerinden hızlıca uzaklaştığı görülüyor.