Ankara Ticaret Odası dünya birincisi: ATONET Akıllı Asistan

ATO, yapay zeka destekli sohbet robotu ATONET Akıllı Asistan ile 2025 Dünya Odalar Yarışması'nda 'en iyi oda inovasyonu projesi' kategorisinde birinci oldu.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 15:55
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 15:55
Ankara Ticaret Odası (ATO), yapay zeka destekli sohbet robotu ATONET Akıllı Asistan ile 2025 Dünya Odalar Yarışması'nda 'en iyi oda inovasyonu projesi' kategorisinde birinci oldu.

İCC Dünya Odalar Federasyonu'nun 14. Dünya Odalar Kongresi kapsamında düzenlenen yarışmada ATO, 41 ülkeden 83 proje arasından sıyrılarak finalde Birleşik Krallık, Sırbistan ve İran'ı geride bıraktı. 2023 yılında aynı kategoride birinciliği ATONET mobil uygulamasıyla elde eden ATO, bu yıl da yapay zeka destekli sohbet robotu ile yeniden dünya şampiyonluğunu kazandı.

Ödül töreni

Avustralya'nın Melbourne kentinde gerçekleştirilen kongrenin gala gecesinde projenin sunumunu Gökhan Ertek yaptı. ATO Başkanı Gürsel Baran, birincilik ödülünü Dünya Odalar Federasyonu ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun elinden aldı.

Baran'ın değerlendirmesi

Odamızın dönüşümde lider ve yenilikte öncü vizyonunu tüm dünyaya gösterdik. Bu gurur hepimizin. Üyelerimize değer katma, ticareti kolaylaştırma, iş dünyamızı geleceğe taşıma hedefinden asla vazgeçmeyeceğiz.

Bir kez daha tescillenen dünya birinciliğimizle dijitalleşme ve yapay zeka teknolojilerinde, küresel çapta örnek bir model, bir marka haline geldik. ATO'muzun dönüşümde lider ve yenilikte öncü vizyonunu tüm dünyaya gösterdik. Birlikte yine, yeniden başardık ve hep başaracağız. Bu gurur ATO'nun 170 bin üyesiyle birlikte hepimize ait.

