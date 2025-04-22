Ankara Trafik Kazasında 6 Kişi Yaralandı

Ankara'nın Mamak ilçesindeki bir trafik kazasında toplam 6 kişi yaralandı.

Kaza, Boğaziçi Mahallesi Boğaziçi Köprüsü'nde, 19 Mayıs Bulvarı üzerinde, sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 20 GG 341 ve 78 BF 355 plakalı iki otomobilin çarpışması sonucu gerçekleşti.

Çarpışma sonucunda 2'si ağır olmak üzere yaralanan 6 kişi olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri tarafından hızlıca müdahale edilerek, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların isimleri H.P, Y.B, U.B, A.A, H.Ü ve İ.E olarak belirtildi.

Kaza nedeniyle 19 Mayıs Bulvarı, bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Olay yerinde yapılan çekici yardımı ile otomobiller kaldırıldıktan sonra yol kontrollü bir şekilde ulaşıma açıldı.

Ankara'nın Mamak ilçesindeki trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Ankara'nın Mamak ilçesindeki trafik kazasında 6 kişi yaralandı.