Ankara Üniversitesi'nde Kalp Sağlığı Sempozyumu Düzenlendi

Ankara Üniversitesi (AÜ), 14-20 Nisan tarihleri arasında Kalp Sağlığı Haftası kapsamında 'Farkında Ol Kalbini Koru Sempozyumu' düzenledi. Sempozyum, AÜ Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde gerçekleştirildi.

Rektör Ünüvar'dan Kalp Sağlığı İçin Uyarılar

Seminerde, obezite ve kalp sağlığı, sigara ve stresin etkileri, egzersiz ve hipertansiyon gibi konular derinlemesine ele alındı. AÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, etkinlikte yaptığı konuşmada şunları belirtti: 'Kalp, bizim en önemli ve en çok da ihmal ettiğimiz organlarımızdan biri. Bu programla toplumda kalp sağlığını korumak adına farkındalık artırmayı hedefliyoruz.'

Ünüvar, toplumdaki hareketsiz yaşam tarzına dikkat çekerek, 'Maalesef, toplumda ciddi bir hareketsizlik var. Daha fazla araç ve asansör kullanıyoruz, hareketimizi kısıtlıyoruz' diye ekledi. Ayrıca, akıllı cihazların gece uykusunu azalttığını ve bunun da obezite gibi risk faktörlerini artırdığını ifade etti.

Kalp Sağlığını Korumanın Yolları

Rektör, kalp sağlığını korumak için alınabilecek önlemler hakkında konuşurken şunları söyledi: 'Kalbimizi korumak kendi elimizde. Üstelik, her ne kadar genetik faktörler de olsa, sigaradan uzak durmak, kilo kontrolü, düzenli beslenme ve uyku kalitesine dikkat etmek önemlidir.'

Ünüvar, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gören TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'e geçmiş olsun dileklerini de iletti.

Kardiyoloji Uzmanından Ciddiye Alman Uyarı

AÜ Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Eralp Tutar, kalp-damar hastalıklarının dünya genelinde ve Türkiye'de en önemli ölüm nedenleri arasında yer aldığını belirtti. Tutar, 'Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkemizde tüm ölümlerin yaklaşık üçte biri dolaşım sistemi hastalıklarına bağlıdır. Yaklaşık her 3 dakikada bir vatandaşımız kalp damar hastalıklarından hayatını kaybediyor.' dedi.

Kalp damar hastalıklarına bağlı ölümlerin önemli bir kısmının yönetilebilir risk faktörlerinden kaynaklandığını ifade eden Tutar, kolesterol, kan şekeri ve tansiyon takibinin önemini vurguladı.

Ankara Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde 14-20 Nisan Kalp Sağlığı Haftası kapsamında "Farkında Ol Kalbini Koru Sempozyumu" düzenlendi. Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, sempozyumda bir konuşma gerçekleştirdi.

Ankara Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde 14-20 Nisan Kalp Sağlığı Haftası kapsamında "Farkında Ol Kalbini Koru Sempozyumu" düzenlendi. Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, sempozyumda bir konuşma gerçekleştirdi.