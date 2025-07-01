Ankara Valisi Şahin'den Orman Yangınlarına Karşı Duyarlılık Çağrısı

Ankara Valisi'nden Yangınlara Dikkat Çekici Uyarı

Ankara Valisi Vasip Şahin, orman yangınlarıyla ilgili önemli bir açıklamada bulundu. "Ciğerlerimiz yanıyor görüyorsunuz. Ülkemizin değişik yerlerinde maalesef büyük yangınlar var. Vatandaşlarımızdan bu konuda hassasiyet bekliyoruz," dedi.

Şahin, Ankara Valiliği ile Ankara Üniversitesi işbirliğinde hayata geçirilen Muhtar Akademisi Eğitim Programı'nın açılış öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yangınlarla ilgili son durumu değerlendiren Vali Şahin, 10 Haziran itibarıyla izin verilen alanlar dışında ormanlara girişlerin yasaklandığını hatırlattı.

Güvenlik Denetimleri Sıkılaştırıldı

Ormanlık alanlardaki can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerin artırıldığını vurgulayan Şahin, "Ormanlık alanlarımız çoğunlukla jandarma bölgesinde bulunuyor. Jandarmamız 24 saat devreye görevini sürdürmektedir," şeklinde konuştu. Ayrıca, motorize, yaya ve dron gibi havadan araçlarla koruma tedbirlerinin azami derecede uygulandığını belirtti.

Toplumun Duyarlılığına Vurgu

Vali Şahin, bu konuda en büyük sorumluluğun vatandaşlara düştüğüne dikkat çekerek, "Piknik alanlarını kullanan vatandaşlarımızdan, ormana yakın arazilerde tarım yapan çiftçilerimizden azami derecede dikkat bekliyoruz," dedi. Yangınların önlenmesi için dikkat edilmesi gereken noktaları sıralayan Şahin, "Özellikle anız yakma gibi çöp veya temizlik adı altında yangınlara yol açabilecek durumlar noktasında dikkatli olmaları gerekmektedir. Bir çıra, bir ateş, bir kibrit maalesef ciğerlerimizi yakabiliyor. Vatandaşlarımızdan tekrar tekrar hassasiyet bekliyoruz," ifadesini kullandı.

Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Valiliği ile Ankara Üniversitesi işbirliğinde hayata geçirilen Muhtar Akademisi Eğitim Programı'nın açılışı öncesi basın mensuplarına, çeşitli illerde devam eden orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Valiliği ile Ankara Üniversitesi işbirliğinde hayata geçirilen Muhtar Akademisi Eğitim Programı'nın açılışı öncesi basın mensuplarına, çeşitli illerde devam eden orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.