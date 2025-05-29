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Ankara Valisi Şahin: Hobi Bahçeleri İmar Kurallarına Uymuyor

Ankara Valisi Vasip Şahin, hobi bahçelerinin imar kurallarına uymadığını belirtti ve bu konudaki sorunların çözümü için toplantı yapıldığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 29.05.2025 17:31
Güncelleme Tarihi: 29.05.2025 17:31
Ankara Valisi Şahin: Hobi Bahçeleri İmar Kurallarına Uymuyor

Ankara'da Hobi Bahçeleri Toplantısı Yapıldı

Ankara Valisi Vasip Şahin, Valilikte düzenlenen "Hobi Bahçeleri" konulu toplantıda önemli açıklamalarda bulundu. Toplantıya, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile akademisyenler katıldı.

Kaçak ve Düzensiz Yapılaşmaya Dikkat Çekildi

Vali Şahin, toplantının amacının Ankara sınırları içerisindeki kaçak ve düzensiz yapılaşmayı gündeme almak olduğunu söyledi. Şahin, Türkiye genelinde hızlı bir şehirleşme sürecinin yaşandığını ve bu süreçte hazırlık yapma fırsatının bulunmadığını kaydetti.

“Halk tabiriyle hobi bahçeleri adını verdik ama maalesef imar kurallarına uymayan bir yapı stoku ile karşılaştık” diyen Vali Şahin, şehirde insanların doğayla buluşma arzusunun düzensiz ve imarsız gelişmelere yol açtığını belirtti.

Güvenlik ve Sosyal Yaşam Yükleri

Hobi bahçelerinin beraberinde çeşitli zorluklar getirdiğini ifade eden Şahin, güvenlik, sosyal yaşam ve düzenin sağlanması gibi konuların önemine vurgu yaptı. "Bu toplantıda, belediyeler ve kamu idareleri olarak nasıl ortaklaşa hareket edeceğimiz üzerine tartışacağız" şeklinde konuştu.

Vatandaşların doğayla buluşma isteğinin bir insan ihtiyacı olduğunu belirten Vali Şahin, belediyelere bu alanların uygun bir şekilde düzenlenmesi ve altyapının hazırlanması konusunda görev düştüğünü belirtti.

Devletin Kurallarına Uymak Gerek

Yapılan ruhsatsız inşaatlarla ilgili eleştirilerde bulunan Şahin, "Ruhsatsız bir yapı yapıyorsunuz ve tarım topraklarına inşaat ediyorsunuz. Devletin kuralları buna müsaade etmiyor. Bu anlayışı değiştirmeliyiz. İnsanlar hak ettikleri hizmetleri almalı, fazlasını istememelidir" dedi.

Ankara Valisi Vasip Şahin, (ortada) Ankara Valiliğinde düzenlenen "Hobi Bahçeleri" konulu...

Ankara Valisi Vasip Şahin, (ortada) Ankara Valiliğinde düzenlenen "Hobi Bahçeleri" konulu toplantıda konuştu. Toplantıya Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş(solda) ile kaymakamlar, belediye başkanları ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle akademisyenler katıldı.

Ankara Valisi Vasip Şahin, (ortada) Ankara Valiliğinde düzenlenen "Hobi Bahçeleri" konulu...

Ankara Valisi Vasip Şahin, (ortada) Ankara Valiliğinde düzenlenen "Hobi Bahçeleri" konulu toplantıda konuştu. Toplantıya Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş(solda) ile kaymakamlar, belediye başkanları ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle akademisyenler katıldı.

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