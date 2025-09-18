Ankara Valisi Vasip Şahin'den 19 Eylül Gaziler Günü Mesajı

Ankara Valisi Vasip Şahin, 19 Eylül Gaziler Günü'nde gaziliğin onur, cesaret ve fedakarlığın sembolü olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 14:19
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 14:19
Vali Şahin'in mesajında gazilere minnet vurgusu

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yayımlanan mesajda, Ankara Valisi Vasip Şahin milletin istiklali ve devletin bekası uğruna canlarını hiçe sayan gazilere teşekkür etti.

Şahin, "Gazilik, onurun, cesaretin ve fedakarlığın en yüce nişanesidir. Bu mukaddes makam, yalnızca bir unvan değil, vatan sevgisinin, millet sadakatinin ve bayrak uğruna gösterilen dirayetin sembolüdür." ifadelerini kullandı.

Mesajında gazilerin, tarih boyunca her türlü zorluğa göğüs gererek bu toprakların ebedi vatan kalması için canlarını ortaya koymuş kahramanlar olduğunu belirten Şahin, gazilerin 19 Eylül Gaziler Günü'nü büyük bir gurur, minnet ve saygıyla idrak ettiklerini kaydetti.

Şahin mesajında ayrıca şunları vurguladı:

Bu topraklar, uğruna can verilen bir inancın, bir idealin ve millet iradesinin eseri olarak vatan kimliğini kazanmıştır. Bu aziz vatanın semalarında dalgalanan bayrağımız ve yankılanan ezanlarımız, şehitlerimizin ve gazilerimizin taşıdığı yüksek ruh ve sarsılmaz kararlılık sayesinde vücut bulmuştur. Onların hatırası, milletimizin vicdanında ebediyen yaşayacak, gösterdikleri üstün fedakarlıklar, gelecek nesillere aktarılacak en kıymetli miras olacaktır.

