Ankara Valisi Vasip Şahin, Musul Valisi Abdulkadir ed-Dehil ile Görüştü

Ankara Valisi Vasip Şahin, Musul Valisi Abdulkadir ed-Dehil ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşme, Türkiye'de çeşitli ziyaretlerde bulunan Musul Valisi ed-Dehil ve beraberindeki heyetle yapıldı.

Görüşme, Ankara Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleşti ve basına kapalı olarak düzenlendi. Her iki taraf, Türkiye ve Irak arasındaki ilişkileri daha da güçlendirme değerlendirmelerinde bulundu.

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Ankara Valisi Vasip Şahin, valilik binasında Musul Valisi Abdulkadir ed-Dehil ve beraberindeki heyetle görüştü.

Ankara Valisi Vasip Şahin, valilik binasında Musul Valisi Abdulkadir ed-Dehil ve beraberindeki heyetle görüştü.