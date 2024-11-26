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Ankara Valisi Vasip Şahin, Musul Valisi Abdulkadir ed-Dehil ile Görüştü

Ankara Valisi Vasip Şahin, Musul Valisi Abdulkadir ed-Dehil ile görüşerek ilişkileri güçlendirmeyi hedefliyor.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 18:48
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 18:53
Ankara Valisi Vasip Şahin, Musul Valisi Abdulkadir ed-Dehil ile Görüştü

Ankara Valisi Vasip Şahin, Musul Valisi Abdulkadir ed-Dehil ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşme, Türkiye'de çeşitli ziyaretlerde bulunan Musul Valisi ed-Dehil ve beraberindeki heyetle yapıldı.

Görüşme, Ankara Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleşti ve basına kapalı olarak düzenlendi. Her iki taraf, Türkiye ve Irak arasındaki ilişkileri daha da güçlendirme değerlendirmelerinde bulundu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Ankara Valisi Vasip Şahin, valilik binasında Musul Valisi Abdulkadir ed-Dehil ve beraberindeki...

Ankara Valisi Vasip Şahin, valilik binasında Musul Valisi Abdulkadir ed-Dehil ve beraberindeki heyetle görüştü.

Ankara Valisi Vasip Şahin, valilik binasında Musul Valisi Abdulkadir ed-Dehil ve beraberindeki...

Ankara Valisi Vasip Şahin, valilik binasında Musul Valisi Abdulkadir ed-Dehil ve beraberindeki heyetle görüştü.

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