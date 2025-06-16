Ankara'ya 13 Yeni Otobüs Eklendi: Toplu Taşıma Hizmetleri Güçleniyor

Ankara Toplu Taşımaya 13 Yeni Otobüs

EGO Genel Müdürlüğü, Başkent Ankara'daki toplu taşıma filosuna 13 yeni otobüs ekledi. Her biri 105 yolcu taşıma kapasitesine sahip olan otobüsler, EGO'nun sosyal medya hesabından duyuruldu.

2025 Model Mercedes-Benz Conecto

Yeni dahil edilen otobüsler, 2025 model Mercedes-Benz Conecto solo araçlar arasında yer alıyor. Dizel yakıtlı ve 12 metre uzunluğundaki bu araçlar, 27 oturan ve 78 ayakta yolcu kapasitesi ile toplamda 105 yolcu taşıyabilme özelliğine sahip.

Yolculuk Konforu ve Güvenliği

Yeni otobüslerin alçak tabanlı tasarımı, engelli vatandaşların erişimini kolaylaştırırken, elektronik süspansiyon sistemi ve tam otomatik dijital klima ile yolculuk konforunu üst seviyeye taşıyor. Ayrıca, sessiz ve titreşimsiz çalışan motorları ile de dikkat çekiyor.

Güvenlik konusuna da oldukça önem veren EGO, yeni otobüslerde elektronik fren yönetimi, yangın ikaz ve söndürme sistemi ile devrilme dayanımı gibi üst düzey güvenlik özelliklerine de yer verdi. Bu sayede hem sürücüler hem de yolcular için güvenli bir yolculuk imkanı sağlıyor.

EGO Genel Müdürlüğü, Başkent'teki filosuna her biri 105 yolcu taşıma kapasitesine sahip 13 yeni otobüs daha ekledi.

EGO Genel Müdürlüğü, Başkent'teki filosuna her biri 105 yolcu taşıma kapasitesine sahip 13 yeni otobüs daha ekledi.