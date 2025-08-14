DOLAR
Ankara Yenimahalle'de 16 Katlı Binanın Üst Katında Çıkan Yangın Söndürüldü

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki 16 katlı binanın en üst katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü; bina tahliye edildi.

Yayın Tarihi: 14.08.2025 22:03
Güncelleme Tarihi: 14.08.2025 22:16
Ankara Yenimahalle'de 16 Katlı Binanın Üst Katında Çıkan Yangın Söndürüldü

Ankara Yenimahalle'de 16 katlı binanın üst katında yangın

Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 281'inci Cadde'de bulunan 16 katlı binanın en üst katında bir dairede yangın çıktı.

Olay yerinde müdahale ve tahliye

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Binada bulunanlar ekipler tarafından tahliye edilirken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangının henüz bilinmeyen nedenle çıktığı bildirildi.

