Ankara Yenimahalle'de 16 Katlı Binanın Üst Katında Çıkan Yangın Söndürüldü

Ankara Yenimahalle'de 16 katlı binanın üst katında yangın
Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 281'inci Cadde'de bulunan 16 katlı binanın en üst katında bir dairede yangın çıktı.
Olay yerinde müdahale ve tahliye
İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Binada bulunanlar ekipler tarafından tahliye edilirken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangının henüz bilinmeyen nedenle çıktığı bildirildi.
