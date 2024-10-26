Ankaragücü Taraftarından TUSAŞ'a Destek Koreografisi

Ankaragücü Taraftarından TUSAŞ'a Anlamlı Destek

Trendyol 1. Lig'de gerçekleşen MKE Ankaragücü ile Kocaelispor maçında, ev sahibi takımın taraftarları önemli bir koreografi ile dikkat çekti.

TUSAŞ'a Yönelik Saldırıya Tepki

Eryaman Stadı'ndaki karşılaşmada, Maraton Tribünü'nde dev bir koreografi sergilendi. Koreografide, milli muharip uçağı "KAAN"ın görselinin yanı sıra Türk bayrağı da yer aldı. "Milli Muharip Uçak KAAN. DURDURAMAYACAKSINIZ!" yazısıyla birleşen bu gösteri, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısına karşı bir dayanışma ifadesi oldu.

Türk Bayrakları ve Sloganlar

Tribünlerdeki coşku, tamamına yakını Türk bayraklarıyla dolan alanlarda bir araya gelen taraftarların "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları ile daha da arttı. Maç öncesinde, saldırıda hayatını kaybeden şehitler için 1 dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi.