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Ankaralı Genç İki Elle Aynı Anda Farklı Resimler Çiziyor

24 yaşındaki İskender Kozan, merakıyla geliştirdiği teknikle iki elle farklı resimler yapabiliyor.

Yayın Tarihi: 31.03.2025 11:13
Güncelleme Tarihi: 31.03.2025 11:36
Ankaralı Genç İki Elle Aynı Anda Farklı Resimler Çiziyor

Ankara'da yaşayan İskender Kozan, sahip olduğu yetenekle aynı anda iki eliyle, iki farklı resmi kağıda aktarabilme becerisini geliştirdi. 24 yaşındaki Kozan, garsonluk yaparak hayatını kazanıyor ve yaklaşık 2 yıl önce merak üzerine bu alanda denemelere başladı.

Resim alanında hiçbir eğitimi olmamasına rağmen, iki elle aynı anda iki farklı resim yapabilme yeteneğini keşfeden Kozan, bu becerisinin nadir olduğunu öğrenince kendini geliştirmek için yoğun çalışmalar yapmaya yöneldi.

Konsantrasyon ve Deneyim

AA muhabirine konuşan Kozan, yaklaşık 2 yıl boyunca çok sayıda resim çizdiğini belirtiyor. “İlk başta ben de inanamadım ama deneme yanılma yoluyla bu yeteneğimi geliştirdim.” diyen Kozan, “İki ayrı yere konsantre olmak zor.” ifadesiyle sürecin zorluğuna dikkat çekiyor.

Resim Çizmenin Zamanı

Kozan, ilk yaptığı resimlere çok vakit harcadığını ancak zamanla bu süreyi kısalttığını kaydetti. Basit figürleri 3 dakikada, karakalem resimlerini ise yaklaşık 2 saatte tamamladı. Gelecek yıllarda sergi açmayı düşündüğünü söyleyen genç sanatçı, yeteneğini daha fazla insanın görmesi amacıyla resimlerini sosyal medyada paylaşıyor.

Ankara'da yaşayan İskender Kozan, sahip olduğu yeteneği sayesinde aynı anda iki eliyle, iki...

Ankara'da yaşayan İskender Kozan, sahip olduğu yeteneği sayesinde aynı anda iki eliyle, iki farklı resmi kağıda aktarabiliyor. Garsonluk yaparak hayatını kazanan 24 yaşındaki İskender Kozan, yaklaşık 2 yıl önce merak üzerine iki elle aynı anda iki farklı resim çizmeye yöneldi.

Ankara'da yaşayan İskender Kozan, sahip olduğu yeteneği sayesinde aynı anda iki eliyle, iki...

Ankara'da yaşayan İskender Kozan, sahip olduğu yeteneği sayesinde aynı anda iki eliyle, iki farklı resmi kağıda aktarabiliyor. Garsonluk yaparak hayatını kazanan 24 yaşındaki İskender Kozan, yaklaşık 2 yıl önce merak üzerine iki elle aynı anda iki farklı resim çizmeye yöneldi.

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