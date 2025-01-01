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Ankaralılar 2025'i Coşkuyla Karşıladı

Başkentliler, 2025'i 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda kutladı.

Yayın Tarihi: 01.01.2025 00:07
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 00:07
Ankaralılar 2025'i Coşkuyla Karşıladı

Ankaralılar 2025’i Coşkuyla Karşıladı

Başkentliler, yeni yılı 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı başta olmak üzere kentin en işlek caddelerinde karşıladı. Ankaralılar, 2025’in gelişini kutlamak için akşam saatlerinden itibaren Tunalı Hilmi Caddesi gibi popüler mekanlarda bir araya geldi.

Yeni yıl coşkusunun yaşandığı alanlarda güvenliğin sağlanması amacıyla emniyet güçleri tarafından geniş önlemler alındı. Güvenlik kontrol noktalarında polisler, vatandaşların üst aramalarını gerçekleştirdi ve ardından geçişlere izin verildi.

Kalabalık mekanlarda devriye atan atlı polisler, vatandaşların ilgi odağı oldu. 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ve çevresinde bir araya gelen yüzlerce Ankaralı, soğuk havaya rağmen saatler 00.00'ı gösterdiğinde 2025’e büyük bir coşkuyla “merhaba” dedi.

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