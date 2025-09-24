Anket: ABD'lilerin 4'te 3'ü Trump'ın Nobel Barış Ödülü'nü hak etmiyor

Anket sonuçları: Çoğunluk Trump'ın Nobel Barış Ödülü'ne karşı

Washington Post ve Ipsos tarafından gerçekleştirilen ankete göre, ABD halkının büyük çoğunluğu Başkan Donald Trump'ın Nobel Barış Ödülü almayı hak etmediğini düşünüyor.

Anket detayları

Anket 11-15 Eylül tarihlerinde ülke genelinde 2 bin 513 kişiyle yapıldı. Katılımcılara Trump'ın Nobel Barış Ödülü'ne adaylığı hakkındaki görüşleri soruldu.

Sonuçlara göre katılımcıların %76'sı Trump'ın ödülü hak etmediğini, %22'si ise hak ettiğini belirtti. Cumhuriyetçi seçmenler arasında görüşler bölündü; Cumhuriyetçilerin %49'u ödülü hak ettiğini, %49'u ise hak etmediğini söyledi.

Onay ve eleştiriler

Ankette katılımcıların %60'ı Trump'ın Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşa yaklaşımını onaylamadığını, %58'i ise İsrail'in Gazze'deki saldırılarına yönelik yaklaşımını onaylamadığını ifade etti. Ayrıca katılımcıların %54'ü, eski Başkan Barack Obama'nın 2009'da aldığı Nobel Barış Ödülü'nü hak etmediğini düşündüğünü belirtti.

Trump'ın aday gösterilmesi

Trump farklı ülkeler ve liderler tarafından çeşitli gerekçelerle Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi. Buna göre Pakistan, Hindistan ile yaşanan son krizde üstlendiği diplomatik rol ve liderlik nedeniyle Trump'ı 2026 Nobel Barış Ödülü'ne aday göstermişti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Trump'ı aday gösterdiğini söyleyerek adaylık mektubunu teslim etmişti.

Kamboçya, Tayland ile yaşanan sınır çatışmalarının sona ermesi için sağlanan ateşkes anlaşmasına katkısı nedeniyle Trump'ı resmi olarak aday göstermişti. Gabon, Gine-Bissau, Liberya, Moritanya ve Senegal liderleri de Trump'ın dünya barışına yaptığı katkılardan dolayı aday gösterilmesini desteklediklerini açıklamıştı. Ayrıca Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Trump'ı bölge barışına katkıları nedeniyle aday göstermeyi düşündüklerini duyurmuştu.

Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff kabine toplantısında Trump'ın Nobel Barış Ödülü almayı hak ettiğini savunmuş ve Başkan'ın bugüne kadar yedi savaşı durdurduğunu ifade etmişti.