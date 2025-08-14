DOLAR
Anket: Almanların %60'ı Filistin Devleti'nin resmen tanınmasını istiyor

ZDF'nin 1370 kişilik anketine göre Almanların %60'ı Filistin Devleti'nin resmi tanınmasını destekliyor; çoğunluk İsrail'in Gazze saldırılarını haksız buluyor.

Yayın Tarihi: 14.08.2025 22:02
Güncelleme Tarihi: 14.08.2025 22:02
ZDF kanalının 1370 kişiyle yaptırdığı ankete göre, katılımcıların büyük bir kısmı Almanya'nın Filistin Devleti'ni resmen tanıması gerektiğini düşünüyor.

Anketin öne çıkan sonuçları

Katılımcıların %60'ı Filistin Devleti'nin resmen tanınmasını desteklerken, %22'si buna karşı çıkıyor.

Seçmenlerin %76'sı İsrail'in Gazze'deki saldırılarını haksız buluyor.

%83'lük bir kesim ise Almanya'nın, Gazze Şeridi'nde kullanılabilecek silahların İsrail'e ihracatını durdurma kararını olumlu karşılıyor.

Ayrıca katılımcıların %62'si Almanya'nın İsrail'e siyasi olarak daha fazla baskı uygulaması gerektiğini ifade ediyor.

Siyasi gelişmeler

İsrail Güvenlik Kabinesi, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal altına alınmasını öngören yeni bir planı onayladı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, bu kararın ardından Gazze Şeridi'nde kullanılabilecek silahların İsrail'e ihracatının askıya alındığını duyurmuştu.

Anket sonuçları, Almanya kamuoyunda Filistin'in tanınması ve İsrail politikasına yönelik eleştirilerin arttığını gösteriyor.

