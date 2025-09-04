Anket: Saksonya-Anhalt'ta AfD Açık Ara Önde

Anket: AfD Saksonya-Anhalt'ta Açık Ara Önde

Infratest dimap verileri Magdeburger Volksstimme için hazırlandı

Almanya'da yapılan bir anket, aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisi'nin Saksonya-Anhalt eyaletinde açık ara önde olduğunu gösteriyor.

Infratest dimap araştırma kuruluşu tarafından, Magdeburger Volksstimme gazetesi için hazırlanan ankette, 6 Eylül 2026'da düzenlenecek eyalet meclisi seçimleri bağlamında halkın eğilimleri ölçüldü.

Ankete 28 Ağustos-2 Eylül tarihlerinde 1167 kişi katıldı. Buna göre AfD yüzde 39 oy oranıyla birinci sırada yer alıyor.

Diğer partilerin anket sonuçları ise şu şekilde: Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) yüzde 27 (Başbakan Friedrich Merz'in liderliğinde), Sol Parti yüzde 13, federal düzeyde hükümetin küçük ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) yüzde 7. Ayrıca Sahra Wagenknecht İttifakı-Anlayış ve Adalet İçin (BSW) partisinin yüzde 6 oyla yüzde 5'lik seçim barajını aşarak eyalet meclisine girebileceği tahmin ediliyor.

Anket sonuçlarının bir yıl sonra sandığa yansıması halinde, hiçbir partinin AfD ile koalisyon kurmak istememesi nedeniyle eyalet hükümetinin kurulmasının zorlaşacağı değerlendiriliyor.

AfD Eş Başkanı Alice Weidel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, eyalet seçimlerine bir yıl kala artık AfD olmadan hükümet kurmanın mümkün olmayacağını belirterek, "Sadece Saksonya-Anhalt eyaletinde değil." ifadesini kullandı.

Karşılaştırma için hatırlatmak gerekirse, 2021'de yapılan Saksonya-Anhalt eyalet meclisi seçimlerinde CDU yüzde 37,1 ile birinci, AfD yüzde 20,8 ile ikinci sırada yer almıştı.