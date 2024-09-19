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ANKETTEN ÇARPICI SONUÇ: HARRIS'E OLAN İLGİ ARTMAKTA

ABD'deki bir anket, Kamala Harris'in başkan adaylığına ilişkin seçmenlerde artan bir destek olduğunu ortaya koydu.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 10:35
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 10:35
ANKETTEN ÇARPICI SONUÇ: HARRIS'E OLAN İLGİ ARTMAKTA

Harris'e Yönelik Destek Artıyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirilen yeni bir anket, 5 Kasım'da yapılacak başkan seçimleri öncesinde, Demokrat Parti'nin adayı Kamala Harris'e yönelik bakış açısının olumlu yönde değiştiğini göstermektedir. Bu değişim, Harris’in adaylık açıklamasından bu yana belirgin bir şekilde artış gösterdi.

Yapılan Araştırmanın Detayları

Associated Press'in (AP) NORC Halkla İlişkiler Merkezi işbirliğiyle gerçekleştirdiği anket, 12-16 Eylül tarihleri arasında 1771 katılımcıya yöneltilmiştir. Anket sonuçları, 5 Kasım’da gerçekleştirilecek seçimlerde, seçmenlerin Harris'e yönelik desteğinin belirgin bir şekilde arttığını ortaya koymaktadır.

Seçmenlerin Görüşleri

Katılımcıların neredeyse yarısı, Kamala Harris'in "iyi bir başkan" olabileceğini ifade ederken, Cumhuriyetçi aday Donald Trump için bu oran yalnızca %36 olarak belirlenmiştir. Ayrıca, Trump’a yönelik her 10 kişiden 6’sının olumsuz bir tutum sergilediği görülmüştür.

Bağımsız Seçmenler Ne Düşünüyor?

Anket sonuçları, bağımsız seçmenlerin Kamala Harris'i Donald Trump'a kıyasla "biraz daha olumlu" değerlendirdiğini göstermektedir. Ancak bu gruptaki birçok seçmen, her iki adaya da olumsuz bir bakış açısına sahip olmaktadır. Sonuç olarak, Kamala Harris'in başkan adaylığına olan ilginin giderek arttığı açıkça görülmektedir.

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