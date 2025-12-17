DOLAR
Bakırköy'de Silahlı Saldırı: Sürücü Ünsal Bahçeci Yaşamını Yitirdi

Bakırköy Yeşilköy'de seyir halindeki araca düzenlenen silahlı saldırıda sürücü Ünsal Bahçeci hayatını kaybetti. Polis, kaçan şüphelileri arıyor.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 13:04
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 13:37
Olay ve müdahale

İstanbul Bakırköy'de, Yeşilköy Mahallesi Eski Havaalanı Caddesi'nde saat 09.00 sıralarında seyir halindeki araca kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıya uğrayan 34 NTZ 242 plakalı otomobilin sürücüsü Ünsal Bahçeci vücuduna isabet eden 2 kurşun sonucu ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri kısa sürede müdahale etti. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Bahçeci, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Soruşturma ve deliller

Olay yerinde yapılan incelemede 3 kurşun bulundu. Sürücünün cenazesi, otopsi işlemleri için Bahçelievler Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

Polis ekipleri, olayın faillerini belirlemek ve yakalamak için geniş çaplı bir arama ve soruşturma başlattı. Olayla ilgili görgü tanıkları ve çevredeki güvenlik kameraları inceleniyor.

