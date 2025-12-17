Bakırköy'de Silahlı Saldırı: Sürücü Ünsal Bahçeci Yaşamını Yitirdi

Bakırköy'de seyir halindeki araca silahlı saldırı: 1 ölü

Olay ve müdahale

İstanbul Bakırköy'de, Yeşilköy Mahallesi Eski Havaalanı Caddesi'nde saat 09.00 sıralarında seyir halindeki araca kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıya uğrayan 34 NTZ 242 plakalı otomobilin sürücüsü Ünsal Bahçeci vücuduna isabet eden 2 kurşun sonucu ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri kısa sürede müdahale etti. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Bahçeci, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Soruşturma ve deliller

Olay yerinde yapılan incelemede 3 kurşun bulundu. Sürücünün cenazesi, otopsi işlemleri için Bahçelievler Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

Polis ekipleri, olayın faillerini belirlemek ve yakalamak için geniş çaplı bir arama ve soruşturma başlattı. Olayla ilgili görgü tanıkları ve çevredeki güvenlik kameraları inceleniyor.

