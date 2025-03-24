Anna Netrebko ve Yusif Eyvazov İstanbul'da 'The Puccini Grand Gala' Konserinde Buluşuyor

Ünlü İkiliden Müzik Severlere Müjde!
Rus soprano Anna Netrebko ve Azerbaycanlı tenor Yusif Eyvazov, 9 Nisan tarihinde İstanbul'da gerçekleşecek olan 'The Puccini Grand Gala' konserinde sahne alacaklar.
Konser Detayları ve Eşlik Eden Orkestra
Volkswagen Arena'da düzenlenecek konserde, ünlü şef Marco Armiliato yönetimindeki 70 kişilik orkestra, muhteşem ikiliye eşlik edecek.
Öne Çıkan Eserler ve Performanslar
Netrebko ve Eyvazov, konser sırasında Puccini’nin unutulmaz eserlerinden “Turandot”, İkili, kariyerleri boyunca Londra’daki Kraliyet Opera Binası, Milano’daki La Scala, Viyana Devlet Operası, Paris Operası ve Münih Bavyera Devlet Operası gibi dünyanın en prestijli sahnelerinde sanatseverlerle buluşma fırsatı buldular.
Uluslararası Başarılar ve Etkileyici Kariyerler
İkili, kariyerleri boyunca Londra’daki Kraliyet Opera Binası, Milano’daki La Scala, Viyana Devlet Operası, Paris Operası ve Münih Bavyera Devlet Operası gibi dünyanın en prestijli sahnelerinde sanatseverlerle buluşma fırsatı buldular.