Anna Netrebko ve Yusif Eyvazov İstanbul'da 'The Puccini Grand Gala' Konserinde Buluşuyor

Ünlü İkiliden Müzik Severlere Müjde!

Rus soprano Anna Netrebko ve Azerbaycanlı tenor Yusif Eyvazov, 9 Nisan tarihinde İstanbul'da gerçekleşecek olan 'The Puccini Grand Gala' konserinde sahne alacaklar.

Konser Detayları ve Eşlik Eden Orkestra

Volkswagen Arena'da düzenlenecek konserde, ünlü şef Marco Armiliato yönetimindeki 70 kişilik orkestra, muhteşem ikiliye eşlik edecek.

Öne Çıkan Eserler ve Performanslar