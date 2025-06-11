DOLAR
39,1 0,3%
EURO
44,99 -0,29%
ALTIN
4.179,24 0,34%
BITCOIN
4.260.809,16 0,95%

Anne ve Oğul Aynı Üniversitesi Tercih Etti

51 yaşındaki Tülay Özdemir, oğlu ile aynı üniversitede eğitim alarak örnek olmaya devam ediyor.

Yayın Tarihi: 11.06.2025 13:17
Güncelleme Tarihi: 11.06.2025 13:17
Anne ve Oğul Aynı Üniversitesi Tercih Etti

51 Yaşında Öğrencilik Hayalini Gerçekleştirdi

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü üçüncü sınıf öğrencisi Tülay Özdemir, 51 yaşında üniversite eğitimine devam ederek çevresine ilham kaynağı oluyor. Konya’da oğlu ile birlikte üç yıldır aynı üniversitede eğitim gören Özdemir, başarıları ve azmiyle dikkat çekiyor.

Hayallerini Ertelemek Zorunda Kaldı

Tülay Özdemir, 18 yaşında kazandığı edebiyat fakültesine annesinin sağlık sorunları nedeniyle devam edemedi. Evlendikten sonra üç çocuk sahibi olan Özdemir, oğlu Mustafa Emir Özdemir’in motivasyonuna katkıda bulunmak ve yarım kalan hayalini gerçekleştirmek için 2022'de üniversite sınavına girdi. Sonuç olarak, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi’ni kazanmayı başardı.

Öğrencilere Enerji Veriyor

Bir torun sahibi olan Özdemir, yıllar sonra okula geri dönebildiği için duyduğu mutluluğu şu sözlerle ifade etti: "Üniversite okumak içimde hep ukdeydi. Kendime sürekli kızıyordum, 'Niye bıraktım?' diyordum." Özdemir, heyecanla sınıflarını dereceyle geçmeye devam ettiğini bildirdi.

Özdemir, oğlu ile olan rekabetin, hem kendisini hem de oğlunu motive ettiğini belirtirken, "Arkadaşlarım benden 30 yaş küçük, ama onlarla iletişimim çok güzel," dedi. Üzerine, “Örnek olmaya çalışıyorum, diğer öğrenciler bana enerji veriyor,” şeklinde ekledi.

Oğlu İle Okulu Paylaşıyor

Hukuk Fakültesi üçüncü sınıf öğrencisi Mustafa Emir Özdemir, annesiyle okul arkadaşı olmanın keyfini yaşarken, “Annemle okul arkadaşı olmak çok farklı bir deneyim,” diyerek bu yaşantının kendisine kattıklarını anlattı. Özdemir, “Sabahları derslerimize, sınavlarımıza birlikte gidiyoruz. Annem çok seviliyor,” ifadeleriyle annesine duyduğu minnettarlığı dile getirdi.

Öğrencilere örnek olan bu anne-oğul hikayesi, hem aile bağlarının önemini vurguluyor hem de yaşın hiçbir zaman engel olmadığını ortaya koyuyor.

Konya'da oğluyla 3 yıldır aynı üniversitede eğitim alan 51 yaşındaki Tülay Özdemir, derslerindeki...

Konya'da oğluyla 3 yıldır aynı üniversitede eğitim alan 51 yaşındaki Tülay Özdemir, derslerindeki başarısıyla hem çevresine hem de öğrencilere örnek oluyor. Kendisi Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünü, oğlu da Hukuk Fakültesini kazanan Özdemir, okulu bitirdikten sonra iş hayatında yer almak istiyor.

Konya'da oğluyla 3 yıldır aynı üniversitede eğitim alan 51 yaşındaki Tülay Özdemir, derslerindeki...

Konya'da oğluyla 3 yıldır aynı üniversitede eğitim alan 51 yaşındaki Tülay Özdemir, derslerindeki başarısıyla hem çevresine hem de öğrencilere örnek oluyor. Kendisi Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünü, oğlu da Hukuk Fakültesini kazanan Özdemir, okulu bitirdikten sonra iş hayatında yer almak istiyor.

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: 77.500 TL Ödeme Müjdesi

Araç Sahiplerine Kötü Haber: Benzin Fiyatlarında Yeni Zam Geliyor!

18 Haziran 2025 BİM Aktüel: Ev Konforu ve Teknoloji Fırsatları

Akbank'tan Bayram Hediyesi: 6.000 TL Chip-Para ve 1.000 TL Gıda Desteği!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Rize'de Kaybolan Kadın Yaralı Halde Bulundu
2
Batman'da Uçurtma Şenliği ile Türk Kızılay'ın 157. Yılı Kutlandı
3
Gaziantep'te Otomobil Çarpışması: 1 Ölü, 1 Yaralı
4
Beypazarı'nda Yılkı Atları Doğal Ortamlarında Görüntülendi
5
Artvin'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı
6
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e Taziyeler Devam Ediyor
7
Mardin'de İki Çocuğun Ölümüyle Sonuçlanan Trafik Kazasında Sanığa 10 Yıl Hapis Cezası

Temmuz Asgari Ücret Zammında Sürpriz: Oran Açıklandı

Akbank'tan Bayram Hediyesi: 6.000 TL Chip-Para ve 1.000 TL Gıda Desteği!

Devlet Destekli Faizsiz Kredi ve Büyük İndirim Programı

Araç Sahiplerine Kötü Haber: Benzin Fiyatlarında Yeni Zam Geliyor!

İstanbul'a Uyarı: 14 Saat Sürecek Su Kesintisi Öncesi Hazırlığınızı Yapın!

18 Haziran 2025 BİM Aktüel: Ev Konforu ve Teknoloji Fırsatları

Araç Sahiplerine Yeni Zorunluluk: Yeşil Fren Lambası Geliyor

Yapı Kredi'den Müjde! 6 Ay Boyunca Fatura Ödemeleri Ücretsiz

TOKİ'den Dar Gelirli Vatandaşlara 9.000 TL ile Ev Sahibi Olma Fırsatı

MEB'den Öğrencilere Umut: Devamsızlık İçin Yeni Proje Başlatıldı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: 77.500 TL Ödeme Müjdesi

İzmir'de Öğrencilere Müjde: Karşıyaka Belediyesi'nden Yeni Burs Desteği