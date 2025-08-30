DOLAR
Anta Toros Bodrum'da 77 yaşında vefat etti

Sinema ve tiyatro oyuncusu Anta Toros, tedavi gördüğü Bodrum Devlet Hastanesi'nde 77 yaşında hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 23:32
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 23:32
Sinema ve tiyatro oyuncusu Anta Toros, tedavi gördüğü Bodrum Devlet Hastanesi'nde 77 yaşında hayatını kaybetti. Film San Vakfı sosyal medya hesabından sanatçının vefatını duyurdu.

Film-San'dan ve Kıvanç Terzioğlu'nun açıklaması

Film-San Genel Müdürü Kıvanç Terzioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, usta sanatçının hayatını kaybetmesinden dolayı büyük bir üzüntü duyduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Anta Toros, yaklaşık 1 haftadır bitkisel hayattaydı. Doktorlar kızına onun durumuyla ilgili her şeye hazırlıklı olmalarını söylemişlerdi. Ne yazık ki bugün acı haber geldi. Anta Toros, hayatta tanıdığım iyi insanlardan biriydi. Gençlere inanılmaz önem verirdi. Onların tiyatro ve sinemayı öğretmek için büyük bir çaba gösterdi. Anta Hanım, gayrimüslimdi fakat dilinden 'Allah' kelimesini hiç düşürmezdi. Toprağı bol olsun, mekanı cennet olsun."

Terzioğlu, Anta Toros'un cenazesinin Beyoğlu'nda bulunan Üç Horan Kilisesi'nden kalkacağını fakat tarihin henüz netleşmediğini sözlerine ekledi.

Anta Toros hakkında

Toros, 1948'de İstanbul'da dünyaya geldi. Tiyatroya amatör olarak 1965 yılında adım atan sanatçı, Dostlar Tiyatrosu'nda eğitim aldı, ardından Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu'nda profesyonelliğe adım attı.

Ali Poyrazoğlu ve Nisa Serezli-Tolga Aşkıner Tiyatrosu gibi topluluklarda yer alan Toros, Amerika'da da tiyatro üzerine çalışmalar yaptı. Sanatçı ayrıca üç ay Vera Vlasova, 1 yıl da "Actors Studio" üyelerinden Mitehel Mestor ile çalıştı.

Kendisi gibi tiyatro sanatçısı ve yönetmen olan, 2010 yılında ölen Misak Toros ile evli olan Anta Toros'un İrna Büyüksakayan adlı bir kız çocuğu bulunuyordu.

Toros, tiyatro çalışmalarının yanı sıra aralarında "Adını Feriha Koydum", "Çocuklar Duymasın", "Acı Hayat", "Adanalı", "Yarım Elma" gibi televizyon dizilerinde de kamera karşısına geçmişti.

