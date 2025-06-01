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Antakya Medeniyetler Korosu ve Karsu, Depremzedeler İçin Hollanda'da Konser Verdi

Antakya Medeniyetler Korosu ve Karsu, depremzedeler yararına Lahey'de etkileyici bir konser gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 01.06.2025 21:24
Güncelleme Tarihi: 01.06.2025 21:24
Antakya Medeniyetler Korosu ve Karsu, Depremzedeler İçin Hollanda'da Konser Verdi

Antakya Medeniyetler Korosu ve Karsu, Depremzedeler için Bir Araya Geldi

Antakya Medeniyetler Korosu ile ünlü sanatçı Karsu, depremzedelere destek olmak amacıyla Hollanda'nın Lahey kentinde anlam dolu bir konser verdi. Orontes Vakfı tarafından düzenlenen bu özel etkinlikte, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler bir dakika saygı duruşu ile anıldı.

Hatay'dan Tüm Dünyaya Mesaj

2007 yılında farklı din ve mezhepten kişilerle kurulan Antakya Medeniyetler Korosu, Hatay'ın kardeşlik ve birlikte yaşama kültürünü temsil ediyor. Lahey'deki konserde Şef Yılmaz Özfırat yönetimindeki koroya, müzikseverler eşlik ederek duygusal anlar yaşadı.

Konserde, depremzedelere maddi ve manevi destek sunan Hollanda halkına teşekkür etmek amacıyla Hollandaca şarkılar da seslendirildi. Sanatçı Karsu, depremlerde memleketi Hatay'da kaybettiği 16 yakınını anarak, koroyla birlikte sahneye çıktı ve seslendirdiği türküleri dinleyicilerle paylaştı.

Önemli Bir Destek

Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal da konsere katılarak bu anlamlı etkinliğe destek verdi. Elde edilen gelir, Karsu Vakfı aracılığıyla depremzedelere gönderilecek.

Antakya Medeniyetler Korosu ve sanatçı Karsu, depremzedeler yararına Hollanda'nın Lahey kentinde...

Antakya Medeniyetler Korosu ve sanatçı Karsu, depremzedeler yararına Hollanda'nın Lahey kentinde konser verdi.

Antakya Medeniyetler Korosu ve sanatçı Karsu, depremzedeler yararına Hollanda'nın Lahey kentinde...

Antakya Medeniyetler Korosu ve sanatçı Karsu, depremzedeler yararına Hollanda'nın Lahey kentinde konser verdi.

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